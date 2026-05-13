Жумаділов підтвердив на ТСК розмову з Умєровим про бронежилети на плівках «Міндіча»

Керівник АОЗ заявив, що відмовився приймати бронежилети.

13 травня на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив факт розмови з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим про бронежилети.

Йдеться про розмову, яка фігурує у плівках «Міндічгейту». 

На них співвласник «Кварталу 95» і фігурант справи Тимур Міндіч тиснув на ексміністра оборони Рустема Умєрова, вимагаючи «вирішити питання» з прийманням бронежилетів від пов’язаної з ним компанії. Міндіч заявляв, що вклав у цей контракт 300 мільйонів, і просив тодішнього міністра «одним дзвінком» забезпечити підписання приймання.

Жумаділов підтвердив, що така розмова між ним та Умєровим дійсно була — і що він відмовився приймати бронежилети від компанії Міндіча. 

Зразки двічі не пройшли випробування: продукція не відповідала нормативно-технічній документації. Контракт розірвали, поставок не було, гроші теж не виплатили.

Жумаділов також наголосив, що «під час дзвінка я не розумів, що поруч з Умєровим знаходиться Тимур Міндіч».

  • Цього місяця «Українська правда» оприлюднила нове розслідування щодо можливої причетності ексглави ОПУ Андрія Єрмака до нових схем, які викрили під час вивчення справи «Мідас».
  • У матеріалах НАБУ зафіксували розмови радника керівника державного «Сенс-Банку» Василя Веселого з фігурантом «Мідаса» Олександром Цукерманом. 
  • На плівках Веселий і Міндіч говорили про те, як легалізувати партію бронежилетів, які вони закупили за власні кошти.
  • Веселий скаржився Цукерману, що процес «йде важко» і йому не вдається швидко проштовхнути закупівлю через офіційні канали.
