Жумаділов підтвердив на ТСК розмову з Умєровим про бронежилети на плівках «Міндіча»

13 травня на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив факт розмови з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим про бронежилети.

Йдеться про розмову, яка фігурує у плівках «Міндічгейту».

На них співвласник «Кварталу 95» і фігурант справи Тимур Міндіч тиснув на ексміністра оборони Рустема Умєрова, вимагаючи «вирішити питання» з прийманням бронежилетів від пов’язаної з ним компанії. Міндіч заявляв, що вклав у цей контракт 300 мільйонів, і просив тодішнього міністра «одним дзвінком» забезпечити підписання приймання.

Жумаділов підтвердив, що така розмова між ним та Умєровим дійсно була — і що він відмовився приймати бронежилети від компанії Міндіча.

Зразки двічі не пройшли випробування: продукція не відповідала нормативно-технічній документації. Контракт розірвали, поставок не було, гроші теж не виплатили.

Жумаділов також наголосив, що «під час дзвінка я не розумів, що поруч з Умєровим знаходиться Тимур Міндіч».