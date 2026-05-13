Жумаділов підтвердив на ТСК розмову з Умєровим про бронежилети на плівках «Міндіча»

13 травня на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив факт розмови з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим про бронежилети.
Йдеться про розмову, яка фігурує у плівках «Міндічгейту».
На них співвласник «Кварталу 95» і фігурант справи Тимур Міндіч тиснув на ексміністра оборони Рустема Умєрова, вимагаючи «вирішити питання» з прийманням бронежилетів від пов’язаної з ним компанії. Міндіч заявляв, що вклав у цей контракт 300 мільйонів, і просив тодішнього міністра «одним дзвінком» забезпечити підписання приймання.
Жумаділов підтвердив, що така розмова між ним та Умєровим дійсно була — і що він відмовився приймати бронежилети від компанії Міндіча.
Зразки двічі не пройшли випробування: продукція не відповідала нормативно-технічній документації. Контракт розірвали, поставок не було, гроші теж не виплатили.
Жумаділов також наголосив, що «під час дзвінка я не розумів, що поруч з Умєровим знаходиться Тимур Міндіч».
