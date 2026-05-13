З прифронтової Дружківки Донецької області евакуювали чотирьох людей

Евакуаційній групі "Фенікс" вдалося вивезти з-під обстрілів чотирьох цивільних мешканців Дружківки Донецької області.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Група "Фенікс" евакуювала з Дружківки та села Маяки Святогірської громади 2 дорослих і 2 дітей, серед яких малюк 2024 року народження", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники допомогли перевезти найнеобхідніші речі та доставили людей у більш безпечне місце.
- З прифронтового міста Миколаївка Донецької області вдалося евакуювали дев'ятьох цивільних – чотирьох чоловіків та п’ятьох жінок віком від 57 до 76 років.