На Черкащині через атаку російських БпЛА троє постраждалих

Ворог з самого ранку атакує ударними дронами населені пункти Черкаської області. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено житлову інфраструктуру.

Фото: Ігор Табурець

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Від самого ранку Черкащина була на тривозі. Під ворожим прицілом опинилась, зокрема, наша Смілянська громада", – каже він.

Зафіксовано падіння російських БпЛА по житловій інфраструктурі у Смілі та сусідніх селах. Ідеться про житлову інфраструктуру.

Троє людей травмовані: двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості. Їх госпіталізували та надають всю необхідну меддопомогу.

"Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА зберігається в Уманському районі", – наголошує Табурець.