На Черкащині через атаку російських БпЛА троє постраждалих

Ворог з самого ранку атакує ударними дронами населені пункти Черкаської області. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено житлову інфраструктуру.
Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Від самого ранку Черкащина була на тривозі. Під ворожим прицілом опинилась, зокрема, наша Смілянська громада", – каже він.
Зафіксовано падіння російських БпЛА по житловій інфраструктурі у Смілі та сусідніх селах. Ідеться про житлову інфраструктуру.
Троє людей травмовані: двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості. Їх госпіталізували та надають всю необхідну меддопомогу.
"Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА зберігається в Уманському районі", – наголошує Табурець.
- Російська атака триває по Україні з ночі. Розвідка попередила, що після дронів Росія готується запустити ракети, аби провести комбіновану тривалу атаку. Ціллю є об'єкти життєзабезпечення великих міст, підприємства ВПК, будівлі органів влади.
- Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінничині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.
- У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 14:40 загинули двоє людей, поранені четверо.