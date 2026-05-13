Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Суспільство Війна

На Черкащині через атаку російських БпЛА троє постраждалих

Під ударом ворожих дронів – житлова інфраструктура.

наслідки атаки РФ по Черкащині
Фото: Ігор Табурець

Ворог з самого ранку атакує ударними дронами населені пункти Черкаської області. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено житлову інфраструктуру.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Від самого ранку Черкащина була на тривозі.  Під ворожим прицілом опинилась, зокрема, наша Смілянська громада", – каже він. 

Зафіксовано падіння російських БпЛА по житловій інфраструктурі у Смілі та сусідніх селах. Ідеться про житлову інфраструктуру. 

Троє людей травмовані: двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості.  Їх госпіталізували та надають всю необхідну меддопомогу.

"Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА зберігається в Уманському районі", – наголошує Табурець.

  • Російська атака триває по Україні з ночі. Розвідка попередила, що після дронів Росія готується запустити ракети, аби провести комбіновану тривалу атаку. Ціллю є об'єкти життєзабезпечення великих міст, підприємства ВПК, будівлі органів влади. 
  • Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінничині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.
  • У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 14:40 загинули двоє людей, поранені четверо.
