Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, заводи "Ярославський" та "Астраханський"

12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, пункти управління та зосередження живої сили противника, повідомив Генштаб.

Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у населеному пункті Волна (Краснодарський край, рф). На території об’єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

“Таманьнефтегаз” – один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу.

Об’єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Також уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на ТОТ Донецької області.

Також українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області рф, Наумовці Бєлгородської області рф, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.

Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський" у Ярославлі (Ярославська обл., рф). Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу "Астраханський" у Астраханській області рф - виникла пожежа пожежа на території об'єкту.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.