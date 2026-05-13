Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, заводи "Ярославський" та "Астраханський"

12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, заводи "Ярославський" та "Астраханський"
Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”
Фото: Генштаб

Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, пункти управління та зосередження живої сили противника, повідомив Генштаб. 

Уражено нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у населеному пункті Волна (Краснодарський край, рф). На території об’єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

“Таманьнефтегаз” – один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу.

Об’єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Також уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на ТОТ Донецької області.

Також українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області рф, Наумовці Бєлгородської області рф, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.

Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський" у Ярославлі (Ярославська обл., рф). Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу "Астраханський" у Астраханській області рф - виникла пожежа пожежа на території об'єкту. 

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies