Росія від ранку атакує різні регіони. ГУР попередило, що удар буде тривалим

Ворог готується до запуску ракет після дронів.

Головне управління розвідки повідомило, що Росія 13 травня почала комбінований удар проти критичних об'єктів. Спершу вона застосувала дрони, але готує і ракетні атаки, йдеться в заяві розвідки.

Цілями можуть бути підприємства, інфраструктура, будівлі органів влади. А також – інші цивільні об'єкти.

"У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів. Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", – сказала розвідка.

У Києві близько 12:00 оголосили повітряну тривогу через входження в повітряний простір ворожих БпЛА. Працювала ППО. Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. За уточненою інформацією, в Києві зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

"Падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", – сказав Кличко.

Окрім столичного регіону, ворог атакував й інші, зокрема західні. Про вибухи в обласному центрі повідомив начальник Чернівецької ОВА.

Суспільне повідомило і про вибухи в Коломиї, Рівному, Смілі, Луцьку.

"Ворог атакує Прикарпаття! Перебувайте у безпечних місцях! Зберігайте інформаційну тишу!" – розповіла голова Івано-Франківської ОВА.

У Коломиї застосували аварійні відключення світла. В Івано-Франківську є влучання в житловий будинок.

Є наслідки атаки і в Одеській області.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксована пожежа в одному із дворів міста. Загорілися декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала", – повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Фото: Олег Кіпер у Telegram Білгород-Дністровський район

“Ворожа атака зачепила й південь Одещини. У Білгород-Дністровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. Виникла пожежа”, – повідомила згодом місцева влада.

У Київській області пошкоджено будинок в Вишгородському районі.

Фото: Микола Калашник Telegram Наслідки атаки 13 травня

В Рівненській області двоє людей загинули і четверо поранені. Росія атакувала житловий будинок.

У Черкаській області поранені троє людей: двоє з них в важкому стані. Постраждала Смілянська громада.

У Вінницькій області є ушкодження будинку та агропідприємства.

Під ударом і Львівська область. Активно працює ППО.

Вибухи лунали і в Закарпатській області.

Херсон росіяни тероризують від самого ранку.

"Впродовж дня ворог цинічно бʼє з дронів по транспорту, будинках та навіть літніх людях, які йдуть вулицями міста. Лише з початку доби тільки у Херсоні через атаки ворожих БпЛА поранення дістали щонайменше двадцятеро містян. Зараз вони – у надійних руках наших лікарів", – повідомив голова ОВА Прокудін.

Фото: Прокудін у Telegram Наслідки атаки в Херсоні

Президент нині вранці повідомив, що в небі перебувають сотні дронів і протягом дня можливі нові атаки.

Вже 3 людей поранені внаслідок ударів по Хмельницькій області.