На Вінничині через обстріл РФ пошкоджене агропідприємство та житловий будинок

Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінничині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.

Фото: Вінницька ОВА

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Уламок "шахеда" посеред подвір’я, вибиті вікна, пошкоджено дах та фасад…Через вибухову хвилю та падіння уламків ворожого БпЛА на Вінниччині зазнали пошкоджень житловий будинок і приміщення одного з агрогосподарств", – повідомляє вона.

Люди не постраждали.

Повітряна атака триває. Людей закликають перебувати в укриттях.