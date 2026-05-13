На Вінничині через обстріл РФ пошкоджене агропідприємство та житловий будинок

Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінничині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.
Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
"Уламок "шахеда" посеред подвір’я, вибиті вікна, пошкоджено дах та фасад…Через вибухову хвилю та падіння уламків ворожого БпЛА на Вінниччині зазнали пошкоджень житловий будинок і приміщення одного з агрогосподарств", – повідомляє вона.
Люди не постраждали.
Повітряна атака триває. Людей закликають перебувати в укриттях.
- Головне управління розвідки повідомило, що Росія почала комбінований удар проти критичних об'єктів. Вибухи чутно у Коломиї, Рівному, Смілі, Луцьку, Чернівцях, Одесі, Дніпропетровщині.
- У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви. Станом на 14:40 загинули двоє людей, поранені четверо.