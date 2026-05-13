Двоє людей поранені внаслідок удару по Одесі (оновлено)

В Одесі під час денної атаки сталася пожежа в одному з дворів. Загорілися декілька автомобілів. Про це голова МВА Сергій Лисак повідомив у Facebook.

За уточненою інформацією голови ОВА, поранені двоє людей. Уламки впали на дах дев'ятиповерхового будинку.

“Повітряна тривога триває, тож прошу всіх бути у безпечних місцях”, – сказав Лисак.