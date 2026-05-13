Лубінець: наймолодшій жертві сексуального насильства від російських солдатів — 4 роки

За словами Уповноваженого, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, є системною практикою російських військових.

Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Серед постраждалих — діти, жінки і чоловіки, відкрито 363 кримінальні провадження, а факти злочинів офіційно зафіксовані не лише українськими правоохоронцями, а й міжнародними партнерами, зокрема Моніторинговою місією ООН.

Про це заявив у парламенті Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час щорічної доповіді.

«Найменший вік постраждалої особи від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, СНПК, скоєного російськими солдатами — чотири роки. Ця інформація не тільки від правоохоронних органів України, не тільки від омбудсмена України, а також ця інформація офіційно зафіксована міжнародними партнерами, наприклад, постійною моніторинговою місією ООН, яка постійно працює в Україні», — наголосив омбудсмен.

За словами Уповноваженого, сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є системною практикою російських військових, а коло жертв охоплює всі категорії цивільного населення. Розслідування цих злочинів триває, і термін давності на них не поширюється.

«Станом на сьогодні постраждалі — це діти, жінки і чоловіки. Відкрито 363 кримінальних провадження, і ви абсолютно праві — немає терміну давності. Відбуваються розслідування, а також ми фіксуємо подібні злочини, які постійно відбуваються на тимчасово окупованій території України з боку російських солдатів», — сказав Уповноважений ВРУ з прав людини.

