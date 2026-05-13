Головне за ніч та ранок середи, 13 травня: 210 боєзіткнень, удари по Дніпропетровщині та Полтавщині

Увечері 12 травня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Восьмеро людей загинули, 11 – дістали поранень.
На Нікопольщині троє постраждалих, на Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечені понад два десятки будинків. Загинули двоє людей. Ще 9 осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо – постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік у важкому стані.
У Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень.
Найгарячішими є Покровський і Костянтинівський напрямки фронту. На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 31 атаку в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1130 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 344 180 осіб.
Уночі 13 травня армія Росії вдарила по Полтавській громаді дронами. Зафіксовано влучання в електропідстанцію.
Без світла станом на 7 годину залишалися понад 6500 побутових і 548 юридичних абонентів, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.
“Також пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило”, – сказав він.
Унаслідок нічної атаки є пошкодження й у Харкові. Постраждали два райони. Є влучання в інфраструктуру.
РФ уночі атакувала Україну 139 ударними БпЛА, знищено – 111 ворожих дронів.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Наразі в небі України – понад сотня ворожих дронів, упродовж дня можливі нові хвилі.
Росія вночі 13 травня намагалася відбити атаку дронів. Міністерство оборони стверджує про збиття 286 БпЛА.
ППО працювала в Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській, Тамбовській, Ярославській, Орловській, Тульській, Калузькій, Рязанській, Астраханській областях, в Краснодарському краї, в Калмикії, в окупованому Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів. Губернатор Міхаіл Євраєв повідомив, що в Ярославлі в об'єкт промисловості влучив "уламок", передає канал ASTRA.
Після "перемир'я" 9-12 травня, якого росіяни повністю не дотримувалися, Москва відновила масовані повітряні атаки проти України. Україна попереджала, що діятиме дзеркально.
