За 12 років війни з'явилося розуміння, чого саме треба навчати військових і якими є реалії війни. В нинішніх умовах кожен рекрут або військовий, який приходить до підрозділу, розуміє реалії війни на землі, розповів головний сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національно гвардії "Азов" "Мактавіш" в межах дискусії проєкту "Нова країна".

В "Азові" є правило: немає людей, яких неможливо навчити, є погані інструктори, які цього зробити не здатні. Це підштовхує підрозділ до постійного вдосконалення.

"І, відповідно, це продовжується і зараз", – сказав "Мактавіш".

Навчальний підрозділ, який займається підготовкою новобранців, може зразу отримувати зворотній зв'язок від бойових підрозділів про те, що треба змінити в підготовці.

"Зараз це все має підґрунтя бойового досвіду нашого підрозділу, корпусу і ми його імплементуємо вже безпосередньо в підготовку. Тобто зміни відбуваються постійно. Ми не тренуємось якоюсь попередньою війною або війною 14-15 року", – повідомив він.

Порівняно з початком війни зараз змінилися й терміни підготовки.

"В 15-му я вчився два тижні, з яких половина була проведена без толку, але весело. Зараз – 9 тижнів, правда, трошки скоротилося в зв'язку з інтенсивністю бойових дій, але це максимально насичений час для підготовки того військовослужбовця, який прийшов до нас, який тренується по факту майже 24/7 і в кінці по завершенню цього курсу він уже є бойовою одиницею, яка потрапляє в правильне командування, під правильне управління, він уже може виконувати бойові завдання", – сказав головний сержант бригади.