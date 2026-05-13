Російські війська вбили одного і поранили чотирьох мешканців Донеччини (доповнено)

У Малотатарівці загинула одна людина.

Упродовж минулої доби 12 травня росіяни вбили та поранили п'ятьох мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 12 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Малотаранівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Люди зазнали поранень у Малотаранівці, Іверському, Миколаївці та Олексієво-Дружківці.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4064 загиблих і 9422 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок; в Оріхуватці зруйновано 11 приватних будинків і 2 пошкоджено.У Краматорську пошкоджено нежитлове приміщення і автівку; у Малотаранівці 1 людина загинула і 1 поранена. В Іверському Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено автівку. В Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.