Російські війська вбили одного і поранили чотирьох мешканців Донеччини (доповнено)

У Малотатарівці загинула одна людина.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Упродовж минулої доби 12 травня росіяни вбили та поранили п'ятьох мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 12 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Малотаранівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Люди зазнали поранень у Малотаранівці, Іверському, Миколаївці та Олексієво-Дружківці.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4064 загиблих і 9422 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок; в Оріхуватці зруйновано 11 приватних будинків і 2 пошкоджено.У Краматорську пошкоджено нежитлове приміщення і автівку; у Малотаранівці 1 людина загинула і 1 поранена. В Іверському Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено автівку. В Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

