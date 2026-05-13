За добу через російський терор на Дніпропетровщині загинули восьмеро людей, ще 11 зазнали поранень

Ввечері 12 травня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Восьмеро людей загинули, 11 – дістали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими обстрілами були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватнібудинки, авто.

Постраждали троє людей. 16-річний юнак госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний та 21-річний хлопці на амбулаторному лікуванні.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечені понад два десятки будинків. Загинули двоє людей.

Ще 9 осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо – постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік у важкому стані.

У Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали.