Росію вночі атакували сотні БпЛА

Український ударний дрон "Лютий" в небі над РФ, березень 2024 року.

Росія вночі 13 травня намагалася відбити атаку дронів. Міністерство оборони стверджує про збиття 286 БпЛА.

ППО працювала в Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській, Тамбовській, Ярославській, Орловській, Тульській, Калузькій, Рязанській, Астраханській областях, в Краснодарському краї, в Калмикії, в окупованому Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів. Губернатор Міхаіл Євраєв повідомив, що в Ярославлі в об'єкт промисловості влучив "уламок", передає канал ASTRA.

"Сьогодні під ранок на підльоті до Ярославля силами ППО і РЕБ відбита атака українських БпЛА. Більшість дронів була збита, але сталося влучання уламку збитого БпЛА в промисловий об'єкт", – сказав він, додавши, що потерпілих немає.

У Краснодарському краї, згідно з інформацією місцевої влади, одна людина постраждала внаслідок атаки на промисловість. Туди, як стверджується, теж впали уламки.

В Астраханській області після удару спалахнула пожежа. В Башкартостані загорілася ЛПДС "Нурліно".