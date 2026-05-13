«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Росію вночі атакували сотні БпЛА

Росію вночі атакували сотні БпЛА

ППО працювала в 14 регіонах Росії і окупованому Криму. 

Український ударний дрон "Лютий" в небі над РФ, березень 2024 року.
Фото: mil.in.ua

Росія вночі 13 травня намагалася відбити атаку дронів. Міністерство оборони стверджує про збиття 286 БпЛА.

ППО працювала в Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській, Тамбовській, Ярославській, Орловській, Тульській, Калузькій, Рязанській, Астраханській областях, в Краснодарському краї, в Калмикії, в окупованому Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів. Губернатор Міхаіл Євраєв повідомив, що в Ярославлі в об'єкт промисловості влучив "уламок", передає канал ASTRA. 

"Сьогодні під ранок на підльоті до Ярославля силами ППО і РЕБ відбита атака українських БпЛА. Більшість дронів була збита, але сталося влучання уламку збитого БпЛА в промисловий об'єкт", – сказав він, додавши, що потерпілих немає. 

У Краснодарському краї, згідно з інформацією місцевої влади, одна людина постраждала внаслідок атаки на промисловість. Туди, як стверджується, теж впали уламки. 

В Астраханській області після удару спалахнула пожежа. В Башкартостані загорілася ЛПДС "Нурліно". 

