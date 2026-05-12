Головне за вівторок, 12 травня: 170 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, нові деталі справи "Мідас"

Бойові дії на Донеччині, 170 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація з Нікопольщини, стрілянина в Світловодській міськраді. Яким запам’ятається 1539-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 травня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень.

Найбільше росіяни атакували на Костянтинівському напрямку – 25 разів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки.

Чотири людини загинули через російські обстріли Дніпропетровщини, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

«Четверо загиблих у Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Ворог завдав удару авіабомбами», - зазначив очільник області. Троє людей отримали поранення.

Також росіяни атакували Кривий Ріг. Там дві жертви.

На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов’язкову евакуацію.

Із Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини, це 28 родин.

Також усім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей. Час та маршрут евакуації узгоджуватимуть індивідуально з кожною сім’єю, але переїхати всі вони мають упродовж місяця.

Парламент мав сьогодні розглянути у другому читанні законопроєкт №15111-Д про оподаткування доходів із цифрових платформ Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших українських та міжнародних сервісів, що є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

«Зняли з розгляду. Немає голосів за ухвалення в цілому», — повідомив LB.ua народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Водночас співрозмовник політради «Слуга народу» додав, що проєкт «сьогодні зняли, бо до другого читання подано понад 3500 правок, які опозиція збиралась ставити на голосування».

Окрім того, у самій фракції «Слуга народу», за словами джерел LB.ua, досі немає внутрішнього консенсусу щодо низки норм законопроєкту, ухвалення якого є вимогою МВФ.

ВАКС не обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку, засідання продовжиться завтра.

Наразі у засіданні суду оголошено перерву.

Перед засіданням Єрмак сказав, що очікує чесного та справедливого суду. Він також відмовився коментувати суму застави. Як відомо, обвинувачення клопотатиме про утримання від вартою з можливістю застави в розмірі 180 млн грн.

Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування справи "Мідас", заявив на брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос.

Версії належності того чи іншого майна перевіряють. Р-1 – один з котеджів – це резиденція один.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров у справі "Мідас" має статус свідка.

Справа має кілька гілок: корупція в енергетиці, ймовірна корупція в оборонці, відмивання коштів.

Сьогодні, 12 травня, Світловодська міська рада офіційно повідомила, що у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.

Відомо про постраждалого – одна людина отримала поранення з травматичної зброї.

Пресслужба пише, що перед цим Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка.

