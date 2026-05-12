На Сумщині внаслідок ворожої атаки поранена дитина

Внаслідок атаки росіян по Сумщині постраждав 13-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Російський дрон поцілив по цивільній інфраструктурі в Білопільській громаді. Дитина в той момент була поруч з місцем влучання.
"Хлопчик поранений, його госпіталізували. Наразі дитину оперують", - заявив Григоров.
Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.
- Ворог за добу здійснив майже 30 обстрілів Сумщини. Є руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.