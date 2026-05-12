ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок ворожої атаки поранена дитина

13-річний хлопчик був поруч з місцем влучання.

Фото: debaty.sumy.ua

Внаслідок атаки росіян по Сумщині постраждав 13-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російський дрон поцілив по цивільній інфраструктурі в Білопільській громаді. Дитина в той момент була поруч з місцем влучання.

"Хлопчик поранений, його госпіталізували. Наразі дитину оперують", - заявив Григоров.

Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.

  • Ворог за добу здійснив майже 30 обстрілів Сумщини. Є руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.
