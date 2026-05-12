ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі дитина провалилася під тротуарну плитку на 4 метри

Рятувальники підняли дівчинку на поверхню, її життю загрози немає. 

Фото: ДСНС

В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій

"Мить — і дитина опинилася у глибокій ямі близько 4 метрів завглибшки! Небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу, проте самотужки дістати дівчинку було надто ризиковано: існувала загроза повторного обвалу, який міг просто засипати дитину. Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, аби вона не панікувала. Рятувальники прибули оперативно та підняли дитину на поверхню", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що весь час на зв'язку з донькою був батько, який пізніше не стримуючи емоцій, подякував надзвичайникам за порятунок.

Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує/

