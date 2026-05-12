Брифінг НАБУ і САП: усі деталі справи "Мідас" знали лише керівники, щоб уникнути витоку

Розслідування справи “Мідас” триває. Слідство розосереджене по різних відділах детективів. Про це повідомив на брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос.

Головним прокурором справи є керівник Спеціальної аникорпрокуратури Олександр Клименко. Він повідомив, що антикороргани розробили унікальний механізм збереження конфіденційності.

“Операція складалася не з 1, не з 2 і навіть не 3 напрямків розслідування. Всі ці напрямки здійснювалися різними головними підрозділами детективів. Жоден з керівників головного підрозділу, наприклад, не знав всю операцію. Це було відомо лише мені безпосередньо і директору бюро. В нас була домовленість, що якщо витік відбудеться по всій операції, то це або ти, або я”, – сказав він.

Клименко зазначив, що спроби дискредитувати розслідування є спробами перешкодити розслідуванню. Підозри вручають тоді, коли є достатні докази.

Контекст

Учора НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2 – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Загалом відмили коштів на понад 460 млн гривень.

Сьогодні повідомили про підозри ше шістьом підозрюваним у цій справі, зокрема віцепрем’єру – вочевидь, Чернишову, а також бізнесмену, що був співорганізатором схеми. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України, що загрожує позбавленням волі від 8 до 12 років.