Власницею ділянки є фірма, якою з 2019 року володів Чернишов. Згодом і він, і дружина вийшли з проєкту, але в ньому залишилися пов'язані з ними люди.

Журналісти Bihus.info знайшли маєтки в елітному селищі Козин, що можуть бути пов'язаними з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим. Замовником будівництва є кооператив, а власником землі, на якій ці будинки зводять, є компанія "Блум-девелопмент".

Олексій Чернишов до приходу на державну службу був її співвласником. Після початку роботи на державу його частку передали дружині, але згодом обидва вони вийшли з проєкту, принаймні – за документами.

Однак журналісти припускають, що насправді вони зберегли свій зв'язок із цим будівництвом. На користь цього свідчать і матеріали НАБУ по справі Олексія Чернишова, підозрюваного в отриманні хабаря у вигляді знижок на квартири в забудовника Сергія Копистири.

"Блум-девелопмент" зараз належить Лілії Лисенко, яка є давньою знайомою Чернишових. Лисенко працювала в їхній австрійській компанії, а потім спільно володіла фірмою з дружиною Чернишова. Згодом на неї оформили житлово-будівельний кооператив, який і став замовником будівництва в Козині. В 2019 році Чернишов позичав цьому кооперативу декілька мільйонів гривень. Це був період початку будівельних робіт.

Відповідно до протоколу обшуку, проведеного ще рік тому, на ноутбуці Лілії Лисенко виявили дані, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Крім того, є зв'язок і через іншу людину. У 2022 році до співзасновників кооперативу увійшла Інна Яцик, яка пов'язана родинними зв'язками з чоловіком, на якого, за даними слідства, Олексій Чернишов записав частину квартир зі знижкою.

Маєтки, про які йдеться, все ще на стадії будівництва. На ділянці є власне озеро. Загалом ділянка становить 8 гектарів.

Уся земля на цій ділянці перебуває в розпорядженні компанії "Блум-девелопмент". Більшість, включно з озером, у власності, а не в оренді. Раніше тут була база відпочинку, а в 2012 її викупила згадана компанія. Через декілька років співвласником фірми став Олексій Чернишов. У 2019 році, після заходу Чернишова в проєкт, він активізувався.

В 2021 році на ділянці вже були перші каркаси будинків, а через рік будинки вже мали дахи. У 2023 дружина Чернишова, який тоді очолював "Нафтогаз", вийшла з компанії, і на момент початку роботи на посаді віцепрем'єра ні він, ні подружжя до великого будівництва в Козині стосунку за документами не мали.