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Мера Ірпеня знову відсторонили від посади. Маркушин заявив про підкуп депутатів “рейдером-забудовником Карплюком”

Також Маркушин заявив, що “Національна поліція та тітушки не пустили громаду на сесію”.

Мера Ірпеня знову відсторонили від посади. Маркушин заявив про підкуп депутатів “рейдером-забудовником Карплюком”
Олександр Маркушин
Фото: Facebook/Олександр Маркушин

Сьогодні, 29 липня, депутати міської ради Ірпеня проголосували за висловлення недовіри та відсторонення від посади мера Олександр Маркушина. 

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Про це у “Фейсбуці” повідомив сам Маркушин.

Він зазначив, що Національна поліція та тітушки не пустили громаду на сесію, в зал через чорний вхід поліція завела маріонеток й не дала українцям права обирати.

“У той час, коли потрібно будувати лінії оборони в Київській області, рейдер-забудовник [Володимир] Карплюк купляє депутатів і використовує їх для повалення Конституційного ладу і наказує їм оголосити недовіру легітимному меру Ірпеня. Гауляйтером Ірпінської народної республіки самопроголосили секретарку Анжелу Макеєву. Вітаю, країно. Здобули!” – прокоментував Маркушин.

Маркушина вже не вперше відсторонюють від посади. В січні цього року суд відправив його під варту по справі про виїзд за кордон на початку повномасштабної війни. Тоді ж він був відсторонений. Йому закидають виїзд за кордон не за військовою допомогою, а з особистої причини. Маркушин пояснював, що їздив до сина, мама якого померла. 

"Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР «намалювали» підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів", – сказав Маркушин на засіданні.

Він також говорив, що їздив до Італії разом з двома депутатами – Олександром Пащинським та Володимиром Карплюком. На думку Маркушина, заяву до ДБР на нього міг написати саме Карплюк. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Тиск на місцеве самоврядування»: чому виписують штрафи мерам Львівщини і як у СІЗО опинився мер Ірпеня".

До виконання обов'язків міського голови Маркушин повернувся минулого місяця.

 
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