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Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури на Київщині

Йдеться про відбудову центрального будинку культури, дитячо-юнацької спортивної школи, житлового будинку та будівництво з нуля артцентру у Ірпені.

Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури на Київщині
в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник із послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим
Фото: Київська ОВА

Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури на Київщині.

Як повідомили у Київській ОВА, в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник разом з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим обговорили спільні проєкти з відбудови області та відвідали чотири локації, де ці проєкти реалізуватимуться.

Наразі Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури в Ірпені: центрального будинку культури, дитячо-юнацької спортивної школи, житлового будинку та будівництво з нуля артцентру.

Об'єкт, який відбудовуватимуть у Ірпені
Фото: Київська ОВА
Об'єкт, який відбудовуватимуть у Ірпені
Раніше за допомогою Азербайджану в Ірпені відремонтували гуманітарний ліцей «Лінгвіст» імені Заріфи Алієвої, оновили центральну міську лікарню. 

"Вони стали ще кращими, ніж були до руйнації, відповідають сучасним стандартам щодо інклюзивності та безпеки", – наголосили у ОВА. 

  • На початку лютого президент Азербайджану підписав розпорядження про виділення одного мільйону доларів для надання гуманітарної допомоги Україні. 
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