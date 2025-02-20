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МАГАТЕ: окупована Запорізька АЕС вже понад тиждень залишається на єдиній лінії електропередачі

Протягом останнього тижня біля ЗАЕС постійно чутно вибухи.

МАГАТЕ: окупована Запорізька АЕС вже понад тиждень залишається на єдиній лінії електропередачі
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Вже понад тиждень тимчасово окупована Запорізька АЕС  перебуває на єдиній зовнішній лінії електропередач 750кВ після пошкодження другої лінії 330кВ.

Про це ідеться у звіті МАГАТЕ.

"ЗАЕС потребує надійного зовнішнього електропостачання для цілей охолодження, попри те, що її шість реакторів зупинені вже більше двох років. Вразливість зовнішньої енергетичної ситуації залишається серйозним джерелом занепокоєння щодо ядерної безпеки", – заявив Рафаель Гроссі.

Зазначається, що команда МАГАТЕ, яка базується на ЗАЕС, 12 лютого почула вибух поблизу станції, що збіглося з непідтвердженими повідомленнями про атаку безпілотника приблизно за 300 метрів від майданчика, а протягом останнього тижня продовжувала чути інші щоденні вибухи на різних відстанях від ЗАЕС.

"Повідомлень про пошкодження на майданчику не надходило", – наголошують в агенстві.

Також команда має необмежений доступ для вивчення наслідків удару беспілотника по Новому безпечному конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, проводить регулярні обходи та вимірювання радіації для незалежного моніторингу ситуації.

"Вимірювання, проведені командою, продовжують показувати нормальні значення потужності дози гамма-випромінювання поблизу НБК", – зазначається у повідомленні.

  • Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.
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