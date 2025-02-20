"Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог на зустрічі 20 лютого 2025 року

Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником з питань України та Росії Кітом Келлогом.

«Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу», - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що «важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась».

Президент і спецпредставник Трампа детально обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.

«Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», - запевнив Зеленський.

Президент додав, що «всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами».