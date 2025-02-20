«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
ГоловнаПолітика

Зеленський про зустріч із Келлогом: говорили ситуацію на полі бою, повернення полонених і дієві гарантії безпеки

"Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки", - заявив Зеленський.

Зеленський про зустріч із Келлогом: говорили ситуацію на полі бою, повернення полонених і дієві гарантії безпеки
Володимир Зеленський і Кіт Келлог на зустрічі 20 лютого 2025 року
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником з питань України та Росії Кітом Келлогом

«Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу», - зазначив глава держави.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зеленський наголосив, що «важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась». 

Президент і спецпредставник Трампа детально обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.

«Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», - запевнив Зеленський.

Президент додав, що «всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами».

  • Келлог прибув в Україну після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили. 
  • 19 лютого відбулася зустріч глави Офісу Андрія Єрмака з Келлогом. Єрмак повідомив, що для американця будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях про ситуацію на полі бою. 
  • Того ж дня Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ, що спецпредставник Трампа матиме змогу також отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, будуть при цьому зустрічі щодо військових, розвідки, СБУ.
  • Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
  • 20 лютого, крім Зеленського, Келлог зустрівся з главою уряду Денисом Шмигалем.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies