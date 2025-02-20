Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником з питань України та Росії Кітом Келлогом.
«Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу», - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що «важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась».
Президент і спецпредставник Трампа детально обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.
«Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», - запевнив Зеленський.
Президент додав, що «всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами».
- Келлог прибув в Україну після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили.
- 19 лютого відбулася зустріч глави Офісу Андрія Єрмака з Келлогом. Єрмак повідомив, що для американця будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях про ситуацію на полі бою.
- Того ж дня Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ, що спецпредставник Трампа матиме змогу також отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, будуть при цьому зустрічі щодо військових, розвідки, СБУ.
- Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
- 20 лютого, крім Зеленського, Келлог зустрівся з главою уряду Денисом Шмигалем.