Ворожа авіація вдарила по Миколаївці на Донеччині. Є загиблий

У четвер, 20 лютого, російська авіація атакувала село Миколаївка Донецької області. Унаслідок обстрілу зафіксовано руйнування. Є жертва.
Про це інформує ДСНС України.
"Ворожа авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Миколаївка Краматорського району. Зруйнований житловий будинок. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вилучили тіло загиблого чоловіка 1958 р.н", — ідеться у повідомленні.
Пошуково-рятувальні роботи завершені. Внаслідок обстрілу пошкоджений 21 приватний будинок.
Російські війська вкотре обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше четверо цивільних.