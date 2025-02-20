Ворожа авіація вдарила по Миколаївці на Донеччині. Є загиблий

"Ворожа авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Миколаївка Краматорського району. Зруйнований житловий будинок. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вилучили тіло загиблого чоловіка 1958 р.н", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує ДСНС України.

У четвер, 20 лютого, російська авіація атакувала село Миколаївка Донецької області. Унаслідок обстрілу зафіксовано руйнування. Є жертва.

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