Двоє загиблих та руйнування: ворог знову обстрілює Нікопольщину

Упродовж дня під обстрілами опинилися три громади Дніпропетровщини.

Упродовж дня російська армія чотири рази обстрілювала Нікопольський район з артилерії, також ворог спрямував по району сім безпілотників.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог поцілив по Нікополю та селам Покровської, Червоногригорівської, Марганецької громад.

"Один з ударів скінчився трагедією – загинули чоловіки 57 і 73 років. Поранена жінка. Є у районі і руйнування. Понівечені 2 підприємства, інфраструктура, 2 магазини, кафе. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 7 гаражів і господарська споруда. Побиті 4 авто. Зачепило лінію електропередач", — ідеться у повідомленні.

Увечері ворог завдав удару КАБом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі та електромережі. Люди не постраждали.