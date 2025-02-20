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Двоє загиблих та руйнування: ворог знову обстрілює Нікопольщину

Упродовж дня під обстрілами опинилися три громади Дніпропетровщини.

Двоє загиблих та руйнування: ворог знову обстрілює Нікопольщину
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія чотири рази обстрілювала Нікопольський район з артилерії, також ворог спрямував по району сім безпілотників. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог поцілив по Нікополю та селам Покровської, Червоногригорівської, Марганецької громад. 

"Один з ударів скінчився трагедією – загинули чоловіки 57 і 73 років. Поранена жінка. Є у районі і руйнування. Понівечені 2 підприємства, інфраструктура, 2 магазини, кафе. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 7 гаражів і господарська споруда. Побиті 4 авто. Зачепило лінію електропередач", — ідеться у повідомленні. 

Увечері ворог завдав удару КАБом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі та електромережі. Люди не постраждали.

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