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РФ запустила залізничне сполучення між Ростовом і Маріуполем

Окупанти продовжують розбудовувати військову логістику навколо Маріуполя. 

РФ запустила залізничне сполучення між Ростовом і Маріуполем
Фото: Маріупольська міська рада

Росія запустила повноцінне залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Російські окупанти розбудували залізничну гілку аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму", – повідомляє Центр вивчення окупації.

У міськраді нагадують, що окупанти продовжують розбудовувати військову логістику навколо Маріуполя. Нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але загарбники продовжують будівництво.

У жовтні 2023 року Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь для переміщення живої сили та зброї. Раніше повідомлялося, що нова залізнична лінія серйозно змінить всю логістичну картину на лінії фронту.

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