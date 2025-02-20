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Укрпошта випустить марки з антивоєнними скульптурами Джеймса Коломіни

Офіційна презентація нового поштового випуску відбудеться 24 лютого. Тираж – 109,6 тис. примірників – символічно відображає 1096 днів боротьби українців з моменту початку масштабної агресії.

Укрпошта випустить марки з антивоєнними скульптурами Джеймса Коломіни
Фото: Укрпошта

Сьогодні, 20 лютого, Укрпошта анонсує вихід поштового блоку під назвою «ART vs WAR. James Colomina», присвяченого одинадцятій річниці російсько-української війни. 

Як зазначає пресслужба національного оператора поштового зв’язку, саме цього дня 2014 року російські терористичні війська вдерлись на територію українського Криму і відтоді вже 11 років український народ чинить опір російській агресії. 

Офіційна презентація нового поштового випуску відбудеться 24 лютого, що є ще однією трагічною датою в історії України – третьою річницею повномасштабної війни. Тираж поштового блоку – 109,6 тис. примірників – символічно відображає 1096 днів боротьби українців з моменту початку масштабної агресії.

Таємничий англійський художник Бенксі залишив графіті на зруйнованих будинках, одне з яких стало ескізом до поштовоі марки «ПТН ПНХ!». Так розпочалась нова поштова серія воєнного часу «Мистецтво проти війни/ART vs WAR».

Сьогодні Укрпошта продовжує цю серію випуском поштового блоку з роботами не менш загадкового французького митця Джеймса Коломіни. Відомий своїми яскраво-червоними скульптурами, митець створив п’ять інсталяцій у Києві у 2024 р. до Дня Незалежності України, «щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати непохитну підтримку українському народу». Три з них скульптор розташував на Майдані Незалежності: «Посланець» – на фасаді будівлі головпоштамту, «Голуб» – на ліхтарі біля меморіалу загиблих за Україну Героїв, «Дівчинка на гойдалці» на Алеї Героїв Небесної Сотні. Саме ці три роботи стали основою нового поштового блоку.

Поштовий блок «ART vs WAR. James Colomina» складається з трьох марок, номінал кожної марки – M (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштових карток). Тираж конверта «Перший день» – 25 000 примірників, карток – 20 000 примірників, папки – 500 примірників. Дизайн блоку, конверту, картки та штемпеля «Перший день» – Костянтина Лапушен. Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться у м. Києві (01001).

Поштовий блок, картку та конверти можна придбати, починаючи з 24 лютого у відділеннях Укрпошти по всій країні, філателістичних крамницях, а також в офіційному онлайн-магазині. Власники філабонементів отримають посилання на оплату нового випуску 20 лютого впродовж дня.

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