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ЗМІ: за серією підривів окулярів для FPV-дронів в російській армії стоїть ГУР

Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, що трапилися у кількох областях РФ у перші дні лютого.

ЗМІ: за серією підривів окулярів для FPV-дронів в російській армії стоїть ГУР
ГУР
Фото: надано пресслужбою

В армії Росії сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час того, як їх використовували пілоти. За вибухами стоять фахівці Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє “Інтерфакс-Україна” із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

У ворожих військах РФ трапилася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, що трапилися у кількох областях РФ у перші дні лютого.

Джерела в українських спецслужбах кажуть, що за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки України. Зазначається, що всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

Як розповідають джерела, для реалізації операції було придбано велику партію окулярів, після чого фахівці ГУР додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з українською розвідкою, російські волонтери відправили "вибухові" окуляри до підрозділів БпЛА армії ворога.

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"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а і в російському Сибіру”, – зазначили автори операції.

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