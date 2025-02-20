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Головне за ніч та ранок четверга, 20 лютого: удар по Херсону, понад 120 боєзіткнень, День пам’яті Героїв Небесної Сотні

Нічна повітряна атака, 122 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, заяви Трампа, розкриття гробниці Тутмоса ІІ.

Головне за ніч та ранок четверга, 20 лютого: удар по Херсону, понад 120 боєзіткнень, День пам’яті Героїв Небесної Сотні
Удар по багатоповерхівці в Херсоні 20 лютого 2025-го
Фото: ДСНС

Уночі росіяни влучили КАБом у десятиповерхівку у Херсоні. Станом на ранок 20 лютого було відомо про шістьох постраждалих, зокрема двох дітей.

Як розповіли у ОВА, двох постраждалих працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях вибило шибки.

На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.

Триває розбір завалів і пошук потерпілих.

Сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні.

"20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі", – написав він у телеграмі.

Глава держави нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну і розпочала перші кроки до окупації Криму.

Цей день відзначають щороку 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

105 загиблим посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 122 бої, з них 32 – на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Торецькому напрямку - 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

Сили оборони уразили 13 районів зосередження ворога, один засіб ППО, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1190 окупантів, по 14 ворожих танків та бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 6 засобів ППО. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 863 580 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 20 лютого росіяни запустили по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник.

ППО збила 80 ворожих дронів, ще 78 не досягли цілей.

Більше інформації – в новині.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на спонсорованому Саудівською Аравією інвестиційному форумі у Маямі, повторив свою заяву із соцмереж, що Володимир Зеленський є "диктатором".

Як пише BBC, господар Білого дому зачепив тему війни в Україні наприкінці свого годинного виступу. Він почав з нарікання на те, що "молоді люди з Росії та України знищуються на полі бою". Далі Трамп назвав Зеленського "помірно успішним коміком" та "диктатором", який буцімто "вмовив США надавати допомогу у війні", адже "обкрутив Джо Байдена навколо пальця".

Президент Сполучених Штатів поскаржився, що його український візаві "не хоче проводити вибори", а також звинуватив уряд Зеленського у фактичному "руйнуванні" угоди про видобуток та користування рідкісноземельними мінералами.

Група єгиптологів повідомила про розкриття місця поховання фараона Тутмоса ІІ - це перший з 1922 року випадок віднайдення гробниці царської особи. Попередньою знахідкою такого масштабу була легендарна гробниця Тутанхамона.

Гробниця Тутмоса ІІ була останньою серед царів 18-ої династії, що залишалася не знайденою. Мумія самого правителя вже давно зберігається у Національному музеї єгипетської цивілізації.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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