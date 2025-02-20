КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
ГоловнаКультура

У Єгипті вперше за понад століття знайшли гробницю фараона

Поховання датується 15 століттям до нашої ери.

У Єгипті вперше за понад століття знайшли гробницю фараона
Гробниця Тутмоса ІІ
Фото: BBC

Група єгиптологів повідомила про розкриття місця поховання фараона Тутмоса ІІ - це перший з 1922 року випадок віднайдення гробниці царської особи. Попередньою знахідкою такого масштабу була легендарна гробниця Тутанхамона.

Як пише BBC, археологи натрапили на підземну камеру з уцілілою стелею, яка була розписана блакитною фарбою з жовтими зірками, що є ознакою усипальниці фараона. 

Гробниця Тутмоса ІІ була останньою серед царів 18-ої династії, що залишалася не знайденою. Мумія самого правителя вже давно зберігається у Національному музеї єгипетської цивілізації. Вчені вважають, що гробниця не була пограбована, а речі з неї спеціально вивезли. Проте деякі з артефактів розбили при транспортуванні - їхні залишки дозволили ідентифікувати, хто був тут похований. 

Тутмос правив орієнтовно у 1493-1479 роках до нашої ери, тож його гробниці вже 3,5 тисячі років. Він відомий як чоловік цариці Хатшепсут, яка була однією з небагатьох жінок-фараонів.   

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies