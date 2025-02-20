У Єгипті вперше за понад століття знайшли гробницю фараона

Група єгиптологів повідомила про розкриття місця поховання фараона Тутмоса ІІ - це перший з 1922 року випадок віднайдення гробниці царської особи. Попередньою знахідкою такого масштабу була легендарна гробниця Тутанхамона.

Як пише BBC, археологи натрапили на підземну камеру з уцілілою стелею, яка була розписана блакитною фарбою з жовтими зірками, що є ознакою усипальниці фараона.

Гробниця Тутмоса ІІ була останньою серед царів 18-ої династії, що залишалася не знайденою. Мумія самого правителя вже давно зберігається у Національному музеї єгипетської цивілізації. Вчені вважають, що гробниця не була пограбована, а речі з неї спеціально вивезли. Проте деякі з артефактів розбили при транспортуванні - їхні залишки дозволили ідентифікувати, хто був тут похований.

Тутмос правив орієнтовно у 1493-1479 роках до нашої ери, тож його гробниці вже 3,5 тисячі років. Він відомий як чоловік цариці Хатшепсут, яка була однією з небагатьох жінок-фараонів.