Ukho Music та Kyiv Dispatch випустили вокальний альбом на музику сучасних композиторів

Співачка та диригентка Вікторія Вітренко та агенція Ukho Music випустили подвійний вініловий альбом LIMBO на Kyiv Dispatch — новому українському лейблі експериментальної музики.
Альбом вийшов 17-го лютого в обмеженому тиражі 500 копій, цифровий реліз стане доступним на всіх стрімінгових платформах 17-го березня.
LIMBO — це проєкт Вікторії Вітренко, розроблений у співпраці з фестивалем Eclat. Майже вся музика в альбомі була створена наприкінці 2021-го року й присвячена флейтистці Марії Калеснікавій, яка відбуває одинадцятирічний термін ув’язнення в Білорусі за свою роль в організації протестів 2020-го року. Написані на замовлення Вітренко вокальні цикли Агати Зубель, Алли Загайкевич, Їн Ван та Свена-Інго Коха, а також фрагменти циклу Максима Шалигіна 2009-2012 років занурюють в атмосферу транзиту, межових станів; зосереджуються на тих, хто застряг між світами.
Вперше композиції альбому презентували в Штутгарті на початку лютого 2022-го; альбом записали влітку 2022-го під Києвом, вже під час вторгнення.
Загальна тривалість LIMBO — 100 хвилин, це сольна програма для співачки, що акомпанує собі на фортепіано. У циклі Агати Зубель фортепіано є препарованим, а в творі Їн Ван до голосу і клавіш додається електроніка.
Над альбомом працювали звукоінженери Герман Сафонов (запис та монтаж, Muzychi Records) та Рашад Беккер (мікс та мастеринг, Studio Clunk), у візуальному оформленні використані фотографії Олени Субач, дизайн — Даші Подольцевої. Спродюсували реліз Саша Андрусик (Ukho/ Kyiv Dispatch) та Вікторія Вітренко.
“У LIMBO я йду проміжними станами — фізичними, емоційними — і намагаюся перекладати їх за допомогою різноманітних вокальних технік, зокрема розширених. Тембрально темні пісні Зубель, що співаються із закритим ротом — так, ніби голос ще треба вхопити; легкий шепіт чи Sprechgesang, що раптом переходить в український традиційний спів — у Загайкевич; естетика бельканто і шансону з макабричних пісень Коха; відстороненість і безтілесність голосу, який поступово розчиняється в ефірі — у Шалигіна, — такою є ця подорож”, — коментує Вітренко.
З нагоди виходу альбому, співачка проведе перформативні лекції, під час яких виконуватиме фрагменти матеріалу, пояснюватиме логіку творів та демонструватиме деякі з використаних в них вокальних технік. Також будуть представлені фрагменти аудіовізуальної інсталяції Limbo, створеної співачкою разом із студією RADAR. Перша лекція вже відбулась у Львові у просторі Jam Factory Art Center.
Розклад наступних лекцій:
- 19.02 19.00 Харків, Art Area ДК, Free donation
- 22.02 17.00 Одеса, Одеський національний художній музей, Вхід вільний
- 23.02 17.00 Дніпро, DCCC, Вхід вільний, за попередньою реєстрацією
- 1.03 18.00 Київ, VERE MUSIC HUB, Вхід вільний, за попередньою реєстрацією
Проєкт реалізується за підтримки Goethe-Institut в Україні та в співпраці з Львівською національною філармонією, Jam Factory Art Center, Центром сучасної культури у м. Дніпро, Одеським національним художнім музеєм, VERE MUSIC FUND та Art Area ДК.
Вікторія Вітренко — українська співачка, диригентка та співзасновниця міждисциплінарної групи INTERAKT. Лауреатка премії Michiko Hirayama 2023, резидентка Cité Internationale des Arts в Парижі та Akademie Schloss Solitude у Штургарті. Вітренко записувалася для SONY Classical (музика Валентина Сильвестрова) та AUDITE (камерні твори Дьордя Куртаґа), Limbo — її дебютний соло- реліз.
Kyiv Dispatch — лейбл звукозапису, що працює з сучасною класичною, імпровізаційною та експериментальною музикою. Окрім традиційних записів, лейбл досліджує інноваційні формати, такі як аудіодокументалістика та проєкти spoken word. Куiv Dispatch засновано в 2022 році з ініціативи агенції УХО, аби документувати й посилювати голоси українських композиторів і виконавців.