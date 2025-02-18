Ukho Music та Kyiv Dispatch випустили вокальний альбом на музику сучасних композиторів

В межах його презентації вокалістка Вікторія Вітренко проведе перформативні лекції у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Києві.

Фото: Ukho Music

Співачка та диригентка Вікторія Вітренко та агенція Ukho Music випустили подвійний вініловий альбом LIMBO на Kyiv Dispatch — новому українському лейблі експериментальної музики.

Альбом вийшов 17-го лютого в обмеженому тиражі 500 копій, цифровий реліз стане доступним на всіх стрімінгових платформах 17-го березня.

LIMBO — це проєкт Вікторії Вітренко, розроблений у співпраці з фестивалем Eclat. Майже вся музика в альбомі була створена наприкінці 2021-го року й присвячена флейтистці Марії Калеснікавій, яка відбуває одинадцятирічний термін ув’язнення в Білорусі за свою роль в організації протестів 2020-го року. Написані на замовлення Вітренко вокальні цикли Агати Зубель, Алли Загайкевич, Їн Ван та Свена-Інго Коха, а також фрагменти циклу Максима Шалигіна 2009-2012 років занурюють в атмосферу транзиту, межових станів; зосереджуються на тих, хто застряг між світами.

Вперше композиції альбому презентували в Штутгарті на початку лютого 2022-го; альбом записали влітку 2022-го під Києвом, вже під час вторгнення.

Загальна тривалість LIMBO — 100 хвилин, це сольна програма для співачки, що акомпанує собі на фортепіано. У циклі Агати Зубель фортепіано є препарованим, а в творі Їн Ван до голосу і клавіш додається електроніка.

Над альбомом працювали звукоінженери Герман Сафонов (запис та монтаж, Muzychi Records) та Рашад Беккер (мікс та мастеринг, Studio Clunk), у візуальному оформленні використані фотографії Олени Субач, дизайн — Даші Подольцевої. Спродюсували реліз Саша Андрусик (Ukho/ Kyiv Dispatch) та Вікторія Вітренко.

“У LIMBO я йду проміжними станами — фізичними, емоційними — і намагаюся перекладати їх за допомогою різноманітних вокальних технік, зокрема розширених. Тембрально темні пісні Зубель, що співаються із закритим ротом — так, ніби голос ще треба вхопити; легкий шепіт чи Sprechgesang, що раптом переходить в український традиційний спів — у Загайкевич; естетика бельканто і шансону з макабричних пісень Коха; відстороненість і безтілесність голосу, який поступово розчиняється в ефірі — у Шалигіна, — такою є ця подорож”, — коментує Вітренко.

З нагоди виходу альбому, співачка проведе перформативні лекції, під час яких виконуватиме фрагменти матеріалу, пояснюватиме логіку творів та демонструватиме деякі з використаних в них вокальних технік. Також будуть представлені фрагменти аудіовізуальної інсталяції Limbo, створеної співачкою разом із студією RADAR. Перша лекція вже відбулась у Львові у просторі Jam Factory Art Center.

Розклад наступних лекцій:

19.02 19.00 Харків, Art Area ДК, Free donation

22.02 17.00 Одеса, Одеський національний художній музей, Вхід вільний

23.02 17.00 Дніпро, DCCC, Вхід вільний, за попередньою реєстрацією

1.03 18.00 Київ, VERE MUSIC HUB, Вхід вільний, за попередньою реєстрацією

Проєкт реалізується за підтримки Goethe-Institut в Україні та в співпраці з Львівською національною філармонією, Jam Factory Art Center, Центром сучасної культури у м. Дніпро, Одеським національним художнім музеєм, VERE MUSIC FUND та Art Area ДК.

Вікторія Вітренко — українська співачка, диригентка та співзасновниця міждисциплінарної групи INTERAKT. Лауреатка премії Michiko Hirayama 2023, резидентка Cité Internationale des Arts в Парижі та Akademie Schloss Solitude у Штургарті. Вітренко записувалася для SONY Classical (музика Валентина Сильвестрова) та AUDITE (камерні твори Дьордя Куртаґа), Limbo — її дебютний соло- реліз.

Kyiv Dispatch — лейбл звукозапису, що працює з сучасною класичною, імпровізаційною та експериментальною музикою. Окрім традиційних записів, лейбл досліджує інноваційні формати, такі як аудіодокументалістика та проєкти spoken word. Куiv Dispatch засновано в 2022 році з ініціативи агенції УХО, аби документувати й посилювати голоси українських композиторів і виконавців.