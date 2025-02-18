Верховний Суд залишив у силі наказ Мінкульту про захист історичних ареалів Львова

18 лютого Верховний Суд ухвалив рішення, відповідно до якого залишається чинним наказ Міністерства культури щодо меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Львова.
У Мінкульті повідомили, що суд задовольнив заяву позивача - ТОВ «Нью-Трейдінг Львів» - про відмову від позову і виніс ухвалу про визнання нечинними попередніх судових рішень та закриття провадження у справі.
«Нагадаємо, попередні рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду не відповідали інтересам держави, оскільки засідання проходило без участі сторін і суд не врахував аргументацію МКСК», - вважає Мінкультури.
Міністерство наголосило, що завдяки рішенню Верховного Суду «недобросовісні забудовники не зможуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи, що могли б призвести до непоправних руйнувань унікального історичного середовища Львова».
- Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для регулювання будівництва в історичних зонах міста.
- Мінкультури затвердив план у січні 2024 року.
- За словами Садового, «Нью-Трейдінг Львів» хотіло збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, тому звернулося до суду, аби скасувати план.