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Верховний Суд залишив у силі наказ Мінкульту про захист історичних ареалів Львова

Міністерство наголосило, що завдяки цьому рішенню "недобросовісні забудовники не зможуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи".

Верховний Суд залишив у силі наказ Мінкульту про захист історичних ареалів Львова
Верховний Суд
Фото: khpg.org

18 лютого Верховний Суд ухвалив рішення, відповідно до якого залишається чинним наказ Міністерства культури щодо меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Львова.

У Мінкульті повідомили, що суд задовольнив заяву позивача - ТОВ «Нью-Трейдінг Львів» - про відмову від позову і виніс ухвалу про визнання нечинними попередніх судових рішень та закриття провадження у справі. 

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«Нагадаємо, попередні рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду не відповідали інтересам держави, оскільки засідання проходило без участі сторін і суд не врахував аргументацію МКСК», - вважає Мінкультури.

Міністерство наголосило, що завдяки рішенню Верховного Суду «недобросовісні забудовники не зможуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи, що могли б призвести до непоправних руйнувань унікального історичного середовища Львова».

  • Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для регулювання будівництва в історичних зонах міста. 
  • Мінкультури затвердив план у січні 2024 року.
  • За словами Садового, «Нью-Трейдінг Львів» хотіло збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, тому звернулося до суду, аби скасувати план.
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