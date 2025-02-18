Верховний Суд залишив у силі наказ Мінкульту про захист історичних ареалів Львова

Міністерство наголосило, що завдяки цьому рішенню "недобросовісні забудовники не зможуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи".

18 лютого Верховний Суд ухвалив рішення, відповідно до якого залишається чинним наказ Міністерства культури щодо меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Львова.

У Мінкульті повідомили, що суд задовольнив заяву позивача - ТОВ «Нью-Трейдінг Львів» - про відмову від позову і виніс ухвалу про визнання нечинними попередніх судових рішень та закриття провадження у справі.

«Нагадаємо, попередні рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду не відповідали інтересам держави, оскільки засідання проходило без участі сторін і суд не врахував аргументацію МКСК», - вважає Мінкультури.

Міністерство наголосило, що завдяки рішенню Верховного Суду «недобросовісні забудовники не зможуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи, що могли б призвести до непоправних руйнувань унікального історичного середовища Львова».