Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова

Завтра, 14 жовтня в Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва відбудеться судове засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану для регулювання будівництва в історичних зонах Львова.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Садовий розповів, що ще у 2017 році місто замовило розробку цього документа. Історико-архітектурний опорний план – це базовий документ містобудівної документації для опрацювання генерального та детального планів. Документ містить інформацію про окремі споруди та інші об’єкти культурної та архітектурної спадщини. На ньому позначено пам’ятки архітектури, історичну забудову, значні історичні містобудівні об’єкти, пам’ятки історії, елементи ландшафту тощо. Разом з історико-містобудівним планом є основним документом Генерального плану міста, що регулює міську забудову, інформує zaxid.net.

Мінкультури затвердив план у січні цього року.

“Але це сподобалося не всім. Забудовник “НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ” хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, а цей історико-архітектурний опорний план – кістка в горлі. Тому вони подали позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста. Це абсурд! Місто Львів не було залучене до справи, хоча цей план стосується саме нас”, ‒ заявив мер.

Міський голова Львова додав, що місто подало апеляцію. Завтра, 14 жовтня відбудеться розгляд справи в Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва. Садовий підкреслив, що це засідання знову планують провести без публічного залучення міської ради.

“Суддя-доповідач Мєзєнцева Є. І. та судді Епель О. В., Файдюк В. В.”, ‒ повідомив він.

Садовий зазначив, що забудовник судиться з Мінкультом, а місто в цьому процесі є лише третьою стороною.

“Дуже сподіваюся на підтримку міністра культури та усіх небайдужих, бо розгрібати наслідки доведеться потім всім нам. Мова йде про історичний ареал. Це спадщина ЮНЕСКО!” Чесно, навіть не віриться, що таке можливо в країні, яка вважає себе демократичною європейською державою. Вимагаємо відкритого судового процесу! Такі питання не можна вирішувати за закритими дверима!”, ‒ підсумував очільник Львова.