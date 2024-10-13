Росіяни здійснили авіаудари по місту Глухів на Сумщині

Вдосвіта 13 жовтня російська армія здійснила авіаудари по місту Глухів Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок авіаудару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо.
Попередньо, люди не постраждали.
Без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти. У місті працюють Пункти незламності. Також в громаді розгорнутий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
- Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.