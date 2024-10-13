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Сікорський: у Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, звідки можуть збивати російські ракети

Базу відкриють на півночі Польщі в Редзікові біля міста Пуцьк.

Сікорський: у Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, звідки можуть збивати російські ракети
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

У Редзікові Поморського воєводства на півночі Польщі відкриють базу протиракетної оборони США.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив в ефірі радіо Rebeliant, інформує Укрінформ.

“Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами”, ‒ зазначив Сікорський.

За словами міністра, він домовився, “щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати”.

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“Наші опоненти звинуватили нас у знищенні проєкту бази, а він уже є і незабаром буде офіційно відкритий”, ‒ констатував Сікорський.

Раніше стало відомо, що Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн.

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