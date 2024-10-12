Дуда: євроінтеграція України буде одним із пріоритетів польського головування в ЄС

Ще одним пріоритетом є питання відновлення України після воєнних руйнувань.

Під час зустрічі з президентами групи "Аррайолос" неодноразово обговорювали питання спільної підтримки України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ.

“Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС”, - сказав Анджей Дуда.

Також Дуда представив пріоритети Польського головування в ЄС у першій половині наступного року, і зауважив, що, по-перше, йдеться про зміцнення трансатлантичних зв’язків між ЄС і США.

“Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про “відкриті двері” в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан”, - наголосив Дуда.

Також президент Польщі висловив сподівання, що після наступних виборів Грузія наблизиться до Євросоюзу.

“Ми також говорили про наступний пріоритет, яким є питання відновлення України після воєнних руйнувань, і, нарешті, останнє з цих найважливіших питань, а саме - енергетична безпека в Євросоюзі”,- сказав Дуда.

В свою чергу, президент Естонії Алар Каріс підкреслив, що російський агресор “зрештою повинен буде заплатити за збитки”, завдані Україні. Також він додав, що необхідним є динамічний процес розширення ЄС за рахунок України, Молдови і країн Західних Балкан.

Наступна зустріч президентів у форматі "Аррайолос" відбудеться в 2025 році в Естонії.

Група "Аррайолос" створена в 2003 році, у її зустрічах беруть участь перші особи з понад 10 держав-членів ЄС: Португалії, Польщі, Австрії, Угорщини, Німеччини, Болгарії, Естонії, Хорватії, Фінляндії, Італії, Латвії, Мальти, Словенії, Греції, Словаччини.