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Reuters: ЄС планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет РФ

Ймовірно, санкції запровадять під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 14 жовтня.

Reuters: ЄС планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет РФ

Європейський Союз планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії вже наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Як зазначив неназваний високопоставлений чиновник ЄС, очікується, що Європейський Союз у понеділок 14 жовтня запровадить санкції проти окремих осіб та організацій через передачу Іраном балістичних ракет Росії.

За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня, "буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії". Обмеження запровадять як проти окремих осіб, так і проти організацій. Більш детальних подробиць джерела не розкрили.

  • У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану.
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