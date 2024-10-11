Reuters: ЄС планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет РФ

Європейський Союз планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії вже наступного тижня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Як зазначив неназваний високопоставлений чиновник ЄС, очікується, що Європейський Союз у понеділок 14 жовтня запровадить санкції проти окремих осіб та організацій через передачу Іраном балістичних ракет Росії.
За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня, "буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії". Обмеження запровадять як проти окремих осіб, так і проти організацій. Більш детальних подробиць джерела не розкрили.
- Місяць тому у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
- Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
- У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану.