Reuters: ЄС планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет РФ

Ймовірно, санкції запровадять під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 14 жовтня.

Європейський Союз планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії вже наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Як зазначив неназваний високопоставлений чиновник ЄС, очікується, що Європейський Союз у понеділок 14 жовтня запровадить санкції проти окремих осіб та організацій через передачу Іраном балістичних ракет Росії.

За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня, "буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії". Обмеження запровадять як проти окремих осіб, так і проти організацій. Більш детальних подробиць джерела не розкрили.

Місяць тому у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.

Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.