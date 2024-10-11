"Спроба розп'яття": Орбан звинуватив фон дер Ляєн у намірах повалити його уряд

Орбан заявив, що в ЄС вже визначили, ким хочуть його замінити.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав дебати в Європейському парламенті цього тижня "спробою розп’яття" з боку Європейського Союзу.

Про це пише Politico.

"Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не бажали змістовних дебатів, а уявили собі політичний розгром і напали на нас", — заявив Орбан в інтерв’ю угорському державному радіо, в якому розкритикував главу Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Напередодні Урсула фон дер Ляєн різко розкритикувала Орбана під час своєї промови перед парламентом. Тоді очільниця Єврокомісії прокоментувала липневий візит угорського прем'єра до Москви, сказавши: “все ще є деякі, хто звинувачує у цій війні не загарбників, а тих, до кого вторгнулися".

"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити уряд Угорщини", — заявив Орбан.

Орбан заявив, що в ЄС вже визначили, ким хочуть його замінити. За його словами, в якості заміни йому хочуть делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії "Фідес" Петера Мадяра.