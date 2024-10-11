Цьогорічну Нобелівську премію миру отримав японський рух людей, що пережили атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі

Nihon Hidankyo стала лауреатом за “зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через історії свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати”.

Нобелівський комітет вирішив присудити цьогорічну премію миру японській організації Nihon Hidankyo (Hibakusha) ‒ масовому руху, який об’єднує тих, хто пережив атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі.

Про це повідомили у Фонді Нобеля.

Організація стала лауреатом за “зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через історії свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати”.

“У відповідь на атаки атомних бомб у серпні 1945 року виник глобальний рух, учасники якого невпинно працювали, щоб підвищити обізнаність про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї. Поступово виникла потужна міжнародна норма, яка стигматизувала використання ядерної зброї як морально неприйнятне. Ця норма отримала назву “ядерного табу””, ‒ йдеться у пресрелізі.

У комітеті зазначають, що свідчення тих, хто вижив у Хіросімі та Нагасакі, є унікальними. Ці свідки допомогли створити та консолідувати широку опозицію проти ядерної зброї в усьому світі, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи термінові застереження проти поширення та використання ядерної зброї.

Водночас “нобелівці” підкреслюють, що майже 80 років жодна ядерна зброя не використовувалася у війні ‒ тому викликає занепокоєння те, що сьогодні табу проти використання ядерної зброї перебуває під тиском.

Наступного року виповнюється 80 років з моменту вибуху двох американських атомних бомб, які вбили приблизно 120 тисяч жителів Хіросіми та Нагасакі. Люди вмирали від опіків і радіаційних травм протягом наступних місяців і років. Сучасна ядерна зброя має набагато більшу руйнівну силу і може вбивати мільйони людей і катастрофічно вплинути на клімат, а ядерна війна може знищити нашу цивілізацію.

“Рішення про присудження Нобелівської премії миру 2024 Nihon Hidankyo міцно закріплене в заповіті Альфреда Нобеля. Ця премію доповнить видатний список премій миру, які Комітет раніше присуджував прихильникам ядерного роззброєння та контролю над озброєннями”, ‒ підсумували у Нобелівському комітеті.

Фото: EPA/UPG Голова Нобелівського комітету Йорген Ватне Фріднес позує з фотографією японської організації Nihon Hidankyo, яка отримала цьогорічну Премію миру