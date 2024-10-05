Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви

25 вересня Володимир Путін заявив, що Росія може внести зміни в доктрину застосування ядерної зброї . Зокрема, запропоноване «оновлення» стосуватиметься дій щодо неядерної держави, яку підтримує держава, що має арсенал ядерної зброї. Також перелік військових загроз, для нейтралізації яких Москва може використати ядерну зброю, вирішили доповнити масованим стартом у бік РФ засобів повітряно-космічного нападу, у тому числі безпілотників.

Звісно, жодного ядерного удару, навіть тактичного, на хвилю дронів по РФ не буде — ні у відповідь на знищення трьох арсеналів, ні на вибух у Кремлі.

Фото: скрин відео Наслідки удару ЗСУ по складах у Торопці

Найкращий момент використати спецбоєприпаси — це момент початку вторгнення, щоб спричинити шок, обмежити підтримку партнерів і вразити війська у ППД.

Повноцінний ядерний вибух може вивести з ладу до батальйону, розосередженого вздовж 5 км фронту. А бити по містах України, щоб позбавити нас військового виробництва, безглуздо — тоді треба бити по Пенсільванії та Нижній Саксонії — саме там виготовляють снаряди для нас і корпуси до них.

А от відповідь може прилетіти на всі гроші: на численних навчаннях часів Холодної війни обмін тактичними зарядами часто призводив до приведення у вищий ступінь готовності стратегічних сил. Бо розпочавши обмін, ніхто не хоче бути останнім, хто отримав ЗМУ і залишив без відповіді. Тому навіщо давати шанси супротивнику підняти рівень готовності в РВСП і розосередитися?

У багатьох нас загалом трохи викривлене уявлення, як Захід реагує на загрозу Москви.

Більшість жителів України вважають, що недостатньо і що Білорусь збиває більше «шахедів», ніж НАТО.

Але НАТО та ЄС працюють над стримуванням на повну.

Готується 42-га німецька танкова бригада, дедлайн — 2025 рік: два батальйони гренадерів і танкістів з Вестфалії розгорнуть у бригаду на Leo 2. Природно, базуватиметься вона у країнах Балтії.

Фото: EPA/UPG Leopard на заводі Rheinmetall AG в Унтерлюсі, Німеччина, 6 червня 2023 р. Модернізація німецького основного бойового танкана заводів Унтерлюсі, Німеччина, 6 червня 2023 р.

Канадська танкова бригада в Литві, дедлайн — 2025-го, у рамках операції Reassurance, розгортання ескадрону в бригаду на Leo 2, в інфраструктуру інвестували 15 млн (довгострокове розміщення).

Поляки готують п’яту дивізію (1-ша дивізія піхотних легіонів) і заявили, що формують шосту (8-ма піхотна). Це як мінімум дві бронетанкові, чотири механізовані та дві артилерійські бригади, два зенітні полки.

Місце дислокації — Нове-Място-над-Пилицею, операційна зона проти Білорусі та напрямок України.

У Фінляндії розмістять спільне командування НАТО — воно займатиметься військами Норвегії, Швеції та Фінляндії в операціях зі стримування ймовірного супротивника, у тому числі за полярним колом.

Армія Швеції — чотири бронетанкові полки, які розгорнуть до бригади в разі війни, у фінів — танкова бригада.

Гарнізон США в Польщі — нова база в Повідзе, там на зберіганні 80 Abrams із завданням розгорнути додаткову танкову бригаду впродовж 48 годин і провести злагодження за тиждень. Нікуди не поділася й ротаційна танкова дивізія в Болеславці — дві танкові бригади.

США розміщують Tomahawk наземного базування в Німеччині, як під час Холодної війни — від Берліна можна працювати прямо по Москві.

Само собою, переозброєння на гіперзвук, США замовили додаткову батарею LRHW Dark Eagle (гіперзвукова ракета поверхня — поверхня, дальність польоту — понад 3700 км).

Фото: US Army LRHW Dark Eagle розгортають на мисі Канаверал для випробувань Комплексрозгортають на мисі Канаверал для випробувань

Крім того, зміняють MGM-140 ATACMS на PrSM (балістична ракета малої дальності, до 50 км) — під цю справу відновили 56-те артилерійське командування в Німеччині, яке розформували в 1991-му, саме вони займалися ракетними справами (у тому числі й середньої дальності) під час Холодної війни.

Фото: U.S. Army PrSM Оперативно-тактична ракета

У перспективі ЗС США отримають 3800 ракет малого радіусу, а ОТРК можуть іти союзникам.

Перша батарея «Чорного орла» вже відстрілялась у складі мультидоменної оперативної групи на Тихому океані, дві такі є в Командуванні США Європа.

Природно, «Небесний щит» розбудовують — замовлені десятки батарей IRIS-T, Patriot та ізраїльських Hetz 3 з явною спеціалізацією на перехоплення «іскандерів» і «кинджалів».

Не забуваємо ПРО США на східному фланзі — Румунія (база Девеселу), Польща (база Редзіково), система Aegis на есмінцях США. Там кілька десятків кінетичних перехоплювачів у залпі, здатних збивати середню балістику.

ПКР, що розгортають у країнах Балтії, і додатковий дивізіон у Польщі — у крайній ітерації вони працюють і як земля — земля.

4000+ літаків покоління 4+ тільки в Європі і кілька сотень уже активних F-35 від Британії та Італії до США.

Фото: EPA/UPG F-35 в аеропорту поблизу Скоп’є, Північна Македонія, 17 червня 2022 р. Американські винищувачів аеропорту поблизу Скоп’є, Північна Македонія, 17 червня 2022 р.

Загалом реакція є, і вона та сама, що й за Холодної війни: ядерне стримування, високоточне озброєння, сучасна авіація, нові танкові частини (їх багато).

Крім того, РФ затягують прапорцями ракет, протикорабельних засобів доставки та протиракетної оборони.

А ще генерал-лейтенант Александр Зольфранк, голова логістичного командування НАТО, заявив, що розглядають сценарій з важкими людськими втратами. Тому хочуть відновити систему шпиталів і використати навіть санітарні потяги.

В Альянсі очікують десятків тисяч поранених і неможливості використовувати санавіацію в червоній зоні через супротивника із сильним ППО. Очевидно, це не Іран і не Лівія.

Загалом, жарти про півтора танка й літака в НАТО вичерпуються. Як мінімум два десятки танкових бригад, навіть без допомоги США, Британії, Австралії та Канади.

Активні плани перекидати десятки тисяч поранених на лікування до Франції, Іспанії, Португалії; розгортати гіперзвукову зброю, відновлене артилерійське командування часів Холодної війни, можливість стріляти Tomahawk наземного базування по всій європейській частині РФ.

Фото: U.S.Army Пускова установка ракет Tomahawk наземного комплексу Typhon

На місці тих, хто дуже хоче збитих дронів РФ і жорсткого втручання, поспішати не варто.

Захід очевидно тягне час, аби переозброїтися й стримувати Москву, а як наш тил, здатний видавати нам п'ять мільйонів снарядів, сотню літаків і батареї ПРО із сотнями перехоплювачів, вони нам цінніші саме так, а не коли почнуть перекидати ці кошти на свої збройні сили й гуманітарні програми.