Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
ГоловнаСвіт

Понад 80 поліцейських отримали поранення під час сутичок із прихильниками експрем’єра Імрана Хана

Мітинг очолив глава північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, де партія Хана залишається при владі.

Понад 80 поліцейських отримали поранення під час сутичок із прихильниками ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, які брали участь в антиурядовому марші поблизу Ісламабаду.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ.

Учасники маршу, який очолив глава північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, де партія Хана залишається при владі, має на меті зібратися в столиці, ігноруючи заборону на збори, щоб наполягати на звільненні Хана та агітувати проти керівної коаліції. 

“Колона на чолі з головним міністром стріляла по поліції і постійно застосовувала сльозогінний газ проти правоохоронців”, ‒ розповіли у міністерстві.

Хоча колона була добре озброєна, поліції було наказано не носити зброї, щоб запобігти ескалації ситуації. Уряд розгорнув армію для посилення безпеки в Ісламабаді.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Протестувальники планують зібратися в червоній зоні міста, де розташовані парламент країни та укріплений анклав іноземних посольств.

Пакистанська партія Техрік-і-Інсаф (PTI) Хана заперечує застосування насильства та заявляє, що хоче провести мирний мітинг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies