Понад 80 поліцейських отримали поранення під час сутичок із прихильниками експрем’єра Імрана Хана

Мітинг очолив глава північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, де партія Хана залишається при владі.

Понад 80 поліцейських отримали поранення під час сутичок із прихильниками ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, які брали участь в антиурядовому марші поблизу Ісламабаду.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ.

Учасники маршу, який очолив глава північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, де партія Хана залишається при владі, має на меті зібратися в столиці, ігноруючи заборону на збори, щоб наполягати на звільненні Хана та агітувати проти керівної коаліції.

“Колона на чолі з головним міністром стріляла по поліції і постійно застосовувала сльозогінний газ проти правоохоронців”, ‒ розповіли у міністерстві.

Хоча колона була добре озброєна, поліції було наказано не носити зброї, щоб запобігти ескалації ситуації. Уряд розгорнув армію для посилення безпеки в Ісламабаді.

Протестувальники планують зібратися в червоній зоні міста, де розташовані парламент країни та укріплений анклав іноземних посольств.

Пакистанська партія Техрік-і-Інсаф (PTI) Хана заперечує застосування насильства та заявляє, що хоче провести мирний мітинг.