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США надають гуманітанітарну підтримку Лівану на $157 млн

Допомога включатиме продукти харчування, притулок, ковдри, гігієнічні набори, засоби захисту, воду та санітарію.

США надають гуманітанітарну підтримку Лівану на $157 млн
Біженці сидять біля багаття на пляжі у Бейруті
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати виділяють майже 157 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Лівану для підтримки населення, яке постраждало від конфлікту у регіоні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держдепартаменту США.

Гроші спрямують на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб і біженців у Лівані та громадах, які їх приймають. Допомогу також нададуть тим, хто тікає до сусідньої Сирії. 

Допомога включатиме продукти харчування, притулок, ковдри, гігієнічні набори, засоби захисту, воду та санітарію.

82 мільйони доларів США виділяють через Бюро з питань народонаселення, біженців і міграції Державного департаменту, а ще 75 мільйонів доларів – через Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку. 

Із цієї суми уже виділили 11,5 мільйона доларів США а наступні 63,5 мільйона – у найближчі тижні.

Минулого року Сполучені Штати виділили майже 386 мільйонів доларів США на гуманітарну підтримку Лівану та Сирії.

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