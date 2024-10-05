ЗМІ: Ураган "Хелен" може вплинути на результати американських виборів

Ніколи раніше за місяць до дня голосування одразу два ключові штати не зазнавали стихійного лиха.

Видання Politico стверджує, що на підсумки виборів президента США може вплинути несподіваний чинник: штормова погода.

Ураган "Хелен" призвів до жертв та руйнувань у Джорджії та Північній Кароліні - ключових штатах, голосування в яких здатне буквально вирішити долю країни на наступних чотири роки. Саме тут боротьба між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс максимально гостра, а самі кандидати приділяють цим регіонам найбільше уваги під час свого передвиборчого турне.

Від негоди програє республіканський кандидат: ті райони, де ураган наробив найбільше лиха, здебільшого населені прихильниками Трампа. Через затоплення та пошкодження інфраструктури явка на виборах тут може суттєво знизитися, що грає не на руку експрезидентові.

Втім робити прогнози в цій ситуації складно: Politico відзначає, що ніколи раніше в історії країни не було випадку, коли стихійне лихо траплялося у "штатах, що коливаються" буквально за місяць до дня голосування.