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ЗМІ: Ураган "Хелен" може вплинути на результати американських виборів

Ніколи раніше за місяць до дня голосування одразу два ключові штати не зазнавали стихійного лиха.

ЗМІ: Ураган "Хелен" може вплинути на результати американських виборів
Наслідки урагану "Хелен" у Північній Кароліні
Фото: EPA/UPG

Видання Politico стверджує, що на підсумки виборів президента США може вплинути несподіваний чинник: штормова погода.

Ураган "Хелен" призвів до жертв та руйнувань у Джорджії та Північній Кароліні - ключових штатах, голосування в яких здатне буквально вирішити долю країни на наступних чотири роки. Саме тут боротьба між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс максимально гостра, а самі кандидати приділяють цим регіонам найбільше уваги під час свого передвиборчого турне. 

Від негоди програє республіканський кандидат: ті райони, де ураган наробив найбільше лиха, здебільшого населені прихильниками Трампа. Через затоплення та пошкодження інфраструктури явка на виборах тут може суттєво знизитися, що грає не на руку експрезидентові. 

Втім робити прогнози в цій ситуації складно: Politico відзначає, що ніколи раніше в історії країни не було випадку, коли стихійне лихо траплялося у "штатах, що коливаються" буквально за місяць до дня голосування.

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