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ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії

У Брюсселі кажуть, що Грузія не зможе стати членом Євросоюзу, якщо у країні буде заборонена політична опозиція.

ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що у Брюсселі дійшли висновку, що нинішня влада країни "недружня щодо Європейського Союзу" і поширює "антизахідний та антиєвропейський наратив, пропаганду та теорії змови", передає DW.

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра", – сказав посол.

Водночас він підкреслив, що ЄС готовий працювати з владою, "зацікавленою у процесі вступу Грузії до Євросоюзу".

  • Нещодавно спікер грузинського парламенту підписав закони про заборону "ЛГБТ-пропаганди". Президентка цей закон не підписала, але і не застосувала вето. Ухвалений у Грузії законопроєкт фактично калькує законодавство Росії, яке дискримінує права ЛГБТ-людей. 
  • Це вже не перший закон, який парламент Грузії ухвалює за прикладом Росії – раніше він проголосував за скандальний законопроєкт на зразок російського "про іноагентів".
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