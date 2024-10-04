У Пентагоні прокоментували заклик Зеленського збивати ворожі ракети, як над Ізраїлем: вважають втягуванням у війну

США і надалі не допомагатимуть власними силами Україні в війні, а натомість надаватимуть їй озброєння, сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Під час брифінгу її попросили прокоментувати заклик українського президента до союзників НАТО допомагати Україні збивати ворожі дрони і ракети, як вони допомагали Ізраїлю. Сінгх сказала, що це дуже різні поля битв, і що така допомога означала б втягування США у війну.

Речниця американського Міноборони нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення президент Джо Байден доручив Пентагону забезпечити українців необхідним на полі бою. Україна, за її словами, дуже успішно використовувала протиповітряну оборону та інші засоби, аби продовжувати повертати свою територію.

Сінгх додала, що міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно говорив телефоном з українським міністром Рустемом Умєровим і дізнався від нього останні новини з поля бою, щоб краще розуміти, які спроможності потрібні надалі.