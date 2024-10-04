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У Пентагоні прокоментували заклик Зеленського збивати ворожі ракети, як над Ізраїлем: вважають втягуванням у війну

Допомагати в боротьбі проти російських атак Штати готові тільки озброєнням. 

У Пентагоні прокоментували заклик Зеленського збивати ворожі ракети, як над Ізраїлем: вважають втягуванням у війну
Фото: insidepro.com

США і надалі не допомагатимуть власними силами Україні в війні, а натомість надаватимуть їй озброєння, сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Під час брифінгу її попросили прокоментувати заклик українського президента до союзників НАТО допомагати Україні збивати ворожі дрони і ракети, як вони допомагали Ізраїлю. Сінгх сказала, що це дуже різні поля битв, і що така допомога означала б втягування США у війну. 

Речниця американського Міноборони нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення президент Джо Байден доручив Пентагону забезпечити українців необхідним на полі бою. Україна, за її словами, дуже успішно використовувала протиповітряну оборону та інші засоби, аби продовжувати повертати свою територію.

Сінгх додала, що міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно говорив телефоном з українським міністром Рустемом Умєровим і дізнався від нього останні новини з поля бою, щоб краще розуміти, які спроможності потрібні надалі. 

  • Під час ракетної атаки 1 жовтня Ірану проти Ізраїлю американські і французькі військові допомагали ізраїльтянам відбивати напад. 
  • Президент Володимир Зеленський сказав, що не бачить принципової різниці між такою допомогою Ізраїлю чи Україні, тож закликав союзників до більшої рішучості. Однак сказав, що зараз згоди стосовно допомоги Україні відбивати атаки немає.
  • Окрім допомоги в збитті, є ще один український заклик, який Штати все ще не можуть наважитися задовольнити: дозвіл бити західною зброєю по військових цілях всередині Росії. Україна наголошує, що далекобійні удари по російських цілях, як бомбардувальники, убезпечили б цивільних та військових від російських повітряних атак. Однак Вашингтон дозволив бити лише по деякій прикордонній території. І лише після того, як росіяни пішли в новий наступ на північні українські області.
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