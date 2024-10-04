Норвегія планує виділити $23,5 млн для інвестицій Norfund в Україну

Це дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема і норвезьких.

Норвегія планує виділити 250 млн норвезьких крон (23,5 млн доларів) для інвестицій Norfund (Норвезький інвестиційний фонд для країн, що розвиваються), в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

Про це повідомили у Мінекономіки України.

У 2024 році Уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну. Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

«Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення. Я дякую Уряду Норвегії за це рішення, яке не тільки відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує зусилля Міністерства економіки в реалізації загальної стратегії з залучення державних і приватних інвестицій обсягом до 40 млрд євро у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та агенціями розвитку», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Norfund надає інвестиції в акціонерний капітал, що пов'язано з вищими ризиками, ніж позики та гарантії, які пропонують агенції розвитку та багатосторонні банки. Як інвестиційний фонд, Norfund також працює над створенням робочих місць та підтримкою «зеленого» переходу шляхом інвестування в компанії, що сприяють сталому розвитку.

Norfund має досвід роботи на ринках з високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проєкти відновлення. Зокрема, це також допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.