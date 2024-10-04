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Норвегія планує виділити $23,5 млн для інвестицій Norfund в Україну

Це дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема і норвезьких.

Норвегія планує виділити $23,5 млн для інвестицій Norfund в Україну
Парламент Норвегії, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Норвегія планує виділити 250 млн норвезьких крон (23,5 млн доларів) для інвестицій Norfund (Норвезький інвестиційний фонд для країн, що розвиваються), в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

Про це повідомили у Мінекономіки України. 

У 2024 році Уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну. Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

«Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення. Я дякую Уряду Норвегії за це рішення, яке не тільки відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує зусилля Міністерства економіки в реалізації загальної стратегії з залучення державних і приватних інвестицій обсягом до 40 млрд євро у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та агенціями розвитку», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Norfund надає інвестиції в акціонерний капітал, що пов'язано з вищими ризиками, ніж позики та гарантії, які пропонують агенції розвитку та багатосторонні банки. Як інвестиційний фонд, Norfund також працює над створенням робочих місць та підтримкою «зеленого» переходу шляхом інвестування в компанії, що сприяють сталому розвитку. 

Norfund має досвід роботи на ринках з високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проєкти відновлення. Зокрема, це також допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.

  • Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 рр. 
  • Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України.
  •  У 2023 році було розподілено приблизно 19,9 млрд норвезьких крон із програми підтримки Нансена: 8,9 млрд норвезьких крон цивільної та гуманітарної підтримки та 11 млрд норвезьких крон військової підтримки.
  • У вересні цього ркоу в уряді Норвегії розглядали збільшення підтримки України до 135 млрд крон та не поділяти допомогу на військову та цивільну. 
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