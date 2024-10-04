ЦАХАЛ вдарив по медзакладу та медіаофісу “Хезболли” у Бейруті, відомо про 9 загиблих

Вище військове керівництво армії Ізраїлю спостерігає за масованим ударом по штабу ‘Хезболли’ у Бейруті

Ізраїль завдав вчора численних авіаударів по Бейруту, поціливши у медичний заклад у центрі ліванської столиці, пов’язаний з “Хезболлою”. Унаслідок загинуло щонайменше 9 осіб, пише Financial Times.

ЦАХАЛ також націлився на будівлю, яку використовує медіаофіс бойовиків.

Атаки свідчать про те, що Ізраїль розширює свій наступ за межі військових цілей на цивільну інфраструктуру “Хезболли”. Рух є домінуючою політичною силою Лівану і має величезну мережу соціальних програм і бізнес-інтересів.

Удар по будівлі управління охорони здоров'я “Хезболли” стався недалеко від парламенту Лівану, у густонаселеному районі, і став “найглибшою” атакою на столицю з початку конфлікту майже рік тому. Ізраїльські військові заявили, що завдали “точного удару”, але не розкрили його мету.

Пізніше ізраїльські бомби влучили в будівлю в південному передмісті Бейрута, яку використовув офіс зв’язків зі ЗМІ “Хезболли”. Після цієї атаки ізраїльські військові заявили, що “вразили цілі, що належать відділу розвідки та зв’язку “Хезболли” в Бейруті”.

За словами офіційного представника угруповання, "Хезболла" нещодавно перемістила свою команду ЗМІ подалі від місця нападу, і поки невідомо, чи були жертви внаслідок атаки.

Ліванські органи охорони здоров'я заявили, що щонайменше семеро медичних працівників, зокрема двоє парамедиків, були серед дев'яти осіб, які загинули під час нападу на медичний заклад. Також постраждали 14 осіб.

Ліванська армія, яка не брала участі в конфлікті “Хезболли” з Ізраїлем, заявила, що після атаки ЦАХАЛу у четвер загинули двоє її солдатів.

Вчора стало відомо, що Ізраїль завдав удару по будівлі муніципалітету в місті Бінт-Джбейл на півдні Лівану. Внаслідок цього удару було ліквідовано 15 членів "Хезболли" та знищено багато зброї.