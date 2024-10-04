Європейський виробник поставить Україні 12 САУ Caesar

Європейський виробник зброї KNDS підписав контракт на поставку 12 самохідних артилерійських установок Caesar до України.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х.

Він зазначив, що підписали контракт вчора, 3 жовтня, на полях промислового форуму у Києві.

"На полях промислового форуму, організованого в Києві, вчора підписав KNDS контракт на постачання 12 гармат CAESAR за фінансування України. Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну", – написав французький міністр.

En marge du forum industriel organisé à Kiev, signature hier par @KNDS_France d’un contrat pour fournir 12 canons CAESAR financés par l'Ukraine.



Les hausses des capacités de production de notre industrie de défense permettent de soutenir l’Ukraine. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 4, 2024

Caesar – це французька самохідна артилерійська установка, оснащена гарматою калібру 155 мм. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

У січні цього року Лекорню заявив, що Франція виготовить 78 гаубиць Ceasar для України.

Нещодавно Бельгія заявила про купівлю для України трьох САУ Caesar.