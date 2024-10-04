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Європейський виробник поставить Україні 12 САУ Caesar

Озброєння профінансує Україна. 

Європейський виробник поставить Україні 12 САУ Caesar
Французька самохідна гаубиця "Цезар"
Фото: EPA/UPG

Європейський виробник зброї KNDS підписав контракт на поставку 12 самохідних артилерійських установок Caesar до України.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х.

Він зазначив, що підписали контракт вчора, 3 жовтня, на полях промислового форуму у Києві. 

"На полях промислового форуму, організованого в Києві, вчора підписав KNDS контракт на постачання 12 гармат CAESAR за фінансування України. Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну", – написав французький міністр. 

Caesar – це французька самохідна артилерійська установка, оснащена гарматою калібру 155 мм. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

У січні цього року Лекорню заявив, що Франція виготовить 78 гаубиць Ceasar для України.

Нещодавно Бельгія заявила про купівлю для України трьох САУ Caesar.

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