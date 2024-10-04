Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем
​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

Дружина Трампа публічно підтримала право на аборти

Республіканський кандидат пишається своєю роллю у скасуванні загальнонаціонального дозволу.

Дружина Трампа публічно підтримала право на аборти
Дональд і Меланія Трамп
Фото: EPA/UPG

Колишня перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності. 

Як пише The Guardian, журналісти звернули увагу, що дружина експрезидента у своїх мемуарах "Меланія", які мають невдовзі надійти у продаж, підтримує право на аборти, хоча її чоловік у своїй передвиборчій кампанії займає іншу позицію. 

Трамп неодноразово говорив, що вважає власною перемогою скасування судового прецеденту "Роу проти Вейда", відповідно до якого конституція США нібито гарантувала жінкам можливість вільно вирішувати, чи робити аборт, без втручання держави. 

Республіканець хоче, щоб рішення з цього питання ухвалювалися на рівні кожного окремого штату. Демократи ж переконані, що в разі перемоги на виборах Трамп має намір законодавчо закріпити заборону абортів на всій території країни.

Під час дебатів та публічних виступів мільярдер неодноразово спекулював тим, що чинна адміністрація президента Джо Байдена нібито підтримує переривання вагітності на 7, 8, 9 місяцях і навіть вбивство дітей після народження - факт-чекери послідовно називають ці заяви брехнею.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies