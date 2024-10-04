У Відні тисячі австрійців протестували проти ультраправих переможців виборів

Вимогою мітингарів було не допустити "Партію свободи" до керівних посад в уряді.

В австрійській столиці Відні відбулася масштабна акція проти ультраправої "Партії свободи", яка здобула перемогу на парламентських виборах. Мітингарі зібралися біля будівлі університету та скандували гасла про захист демократії та недопущення повторення помилок 30-40-х років минулого століття.

Як пише Reuters, головною вимогою протестувальників стало перешкоджання ультраправим претендувати на керівні посади в австрійському уряді. Зокрема представників консерваторів, які посіли під час волевиявлення друге місце, закликали не вести з "Партією свободи" жодних коаліційних перемовин.

Наразі це єдина політична сила, яка досі не виключає домовленості з ультраправими - але лише за умови, що їхній лідер Герберт Кікль не отримає урядового портфеля. Натомість переможці виборів наполягають на тому, що Кікль має посісти міністерську посаду.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен найближчими днями зустрінеться з головами парламентських партій, включно з Кіклем. Раніше він натякав, що не дасть ультраправим очолити уряд.