Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії

Розвиток подій навколо штурму бізнес-центру «Романів двір» за 100 метрів від Кремля — це «Санта-Барбара», яка перетворилася на кримінальну драму. Це серіал про розпад російської держави , коли підприємці, що захищають свою частку в бізнесі, ідуть не до суду, а до ватажків злочинного світу. Таких, як Рамзан Кадиров.

Інгуші зустріли тіла загиблих від куль чеченців у Москві вигуками «Аллах акбар!»

Справа про конфлікт співвласників корпорації Goldberries Владислава й Тетяни Бакальчуків може стати тригером для початку нової війни на Північному Кавказі. Двоє загиблих у результаті штурму, який здійснював бойовий загін Рамзана Кадирова, виявилися інгушами.

В аеропорту «Магас» в Інгушетії їхні тіла зустрічали десятки тисяч співвітчизників. Похорон Адама Алмазова й Іслам-Бека Ельмурзієва перетворився на масову демонстрацію, учасники якої кричали «Аллах акбар!» і вимагали помсти для вбивць. Після похорону двох по суті розстріляних у Москві інгушів на Північному Кавказі може по-новому запалати давній територіальний конфлікт між Інгушетією та Чечнею.

В Інгушетії не забули національної ганьби 2018 року й ролі в цьому Кадирова

Шість років тому глава Чечні Рамзан Кадиров (один з організаторів штурму бізнес-центру в «Романовому дворі» у вересні 2024-го), скориставшись особистою близькістю до Володимира Путіна, здійснив грабіжницький для Інгушетії обмін територіями з Чечнею.

Фото: EPA/UPG

Авторитет тодішнього президента Інгушетії Юнус-Бека Євкурова (з 2019 року заступник міністра оборони РФ) упав до нуля. З того часу багато хто в Інгушетії вважає його національним зрадником.

Навесні 2018-го республікою пронеслася хвиля протестів. Декілька інгуських громадських діячів отримали «сталінські» тюремні вироки за участь у мітингах. Нещодавня стрілянина в Москві й похорон загиблих в Інгушетії продемонстрували — ніхто не забутий і ніщо не забуте.

Незалежне видання «Фортанга» цитує анонімного експерта з Інгушетії: «Інгуші не пробачили Кадирову 2018 рік. І все пам’ятають. І пам’ятають, як потім переслідували тих, хто боровся за свою землю».

Убивства — злочин окупаційного злочинного режиму

Заступник голови Комітету народів Північного Кавказу Шаміль Албаков каже, що зараз мова вже не про втрату територій. Зараз убили співвітчизників. Яких інгуші добре знали й поважали — Адама Алмазова й Іслам-Бека Ельмурзієва.

Фото: instagram.com/ymuhammadrvd Wildberries інгуші Адам Алмазов й Іслам-Бек Ельмурзієв Убиті в московськомуінгуші Адам Алмазов й Іслам-Бек Ельмурзієв

З одного боку (ті, хто «захищав» бізнес-центр) були охоронці приватної структури. З іншого — озброєні представники держави. Шаміль Албаков має на увазі кадировський загін, який здійснював збройний напад на «Романів двір». Багато нападників формально є представниками Росгвардії, кадировського «Ахмату».

«Це, звичайно, дуже несправедливо. Для нас це черговий злочин окупаційного режиму Чеченської Республіки Ічкерія. Це черговий злочин російського режиму», — заявив Шаміль Албаков на російському опозиційному телеканалі.

Загиблих у Москві добре знали й любили в Інгушетії

Згідно з громадською думкою в Інгушетії, співвітчизників просто ні за що розстріляли в бізнес-центрі в самому центрі Москви. А, наприклад, Іслам-Бека Ельмурзієва добре знали в республіці. Знали, любили й поважали.

«Іслам-Бек Ельмурзієв був достатньо відомим в Інгушетії. На його інстаграм була підписана величезна кількість людей. Після його загибелі в соціальних мережах почали поширювати багато пов’язаних з ним фактів, які його дуже позитивно характеризують. Те, що він урятував людину, яка тонула. Те, що він давав гроші як благодійник на те, щоб люди вивчали релігію», — пояснює ситуацію журналістка Фаріза Дударова.

Про вайнахські адати та кровників у центрі Москви

Існують і суто політичні наслідки стрілянини в центрі Москви. 23 вересня 2024-го депутат Державної думи Адам Делімханов (саме він нібито стояв за організацією нападу на бізнес-центр) зустрівся з делегацією інгушів. На зустрічі, за інформацією російських ЗМІ, були також мільярдер, ексвласник нафтової компанії «Русснефть», етнічний інгуш Михайло Гуцерієв, голова Національної ради Інгушетії Муса Албогачієв, муфтій Чечні Салах Межиєв, екскандидат у президенти Інгушетії Аліхан Амірханов, сенатори та депутати. Зустріч відбулася в Москві, в готелі «Аврора», який належить Гуцерієву. Відео зустрічі потрапило в YouTube.

Фото: РБК.ru Михайло Гуцерієв

Як відзначив Муса Албогачієв, кровні претензії в сучасній Росії слід вирішувати відповідно до традицій. «Ми не можемо прощати кров. У цього є свої хазяї — кровники», — сказав Албогачієв. Коментуючи перестрілку чеченців з інгушами в «Романовому дворі», а також бізнес-конфлікт у Wildberries, Муса Албогачієв згадав вайнахські адати, за якими винна сторона повинна визнати свою провину.

«Ми говорили про те, що якщо один вайнах прийшов на місце, де вже є інший, тоді той, хто прийшов останнім, має зупинитися», — озвучив вайнахський адат авторитетний інгуш.

Однак у самій Інгушетії московська зустріч з чеченцями обурила. На думку більшості мешканців республіки, цим людям, що представляли Інгушетію в готелі «Аврора», насправді мандат на перемовини ніхто не давав.

«Братський мир» між чеченцями й інгушами не стався

А що ж сторона Рамзана Кадирова, люди якого й убили двох інгуських охоронців? Депутат Державної думи від Чечні Адам Делімханов звинуватив інгушів у тому, що саме вони вистрілили першими. Заочно він звернувся до депутата Державної думи від Інгушетії Бекхана Барахоєва. Начебто Делімханов пропонував Барахоєву «братський мир» напередодні нападу. Утім авторитетний інгуш відмовився.

Фото: Скриншот з відео Бекхан Барахоєв на похороні вбитих інгушів

Бекхан Барахоєв — партнер по бізнесу братів Мірзоянів, менеджерів Wildberries, які через інгуську охоронну фірму організовували захист «Романового двору». Уся відповідальність за смерті й поранення (сім людей під час штурму дістали поранення) лежить на Барахоєві, заявив Делімханов.

«Я сказав: Бекхане, давай ти не будеш брати участь у розбірках, і ми з тобою збережемо братський мир. Адже з «тими» (стороною, яка захищає офіс фірми) ми однаково будемо конфліктувати. Бекхан відповів мені: "Ні, вони мої брати"», — розповів на зустрічі з інгушами депутат Державної думи від Чечні.

Звернімо увагу на ці слова. «Адже з «тими» ми однаково будемо конфліктувати». Тобто на думку Адама Делімханова та, відповідно, Рамзана Кадирова, конфлікт не вичерпано. Конфлікт не закінчився.

Кадирова з Делімхановим не зупинити?

Різні джерела в РФ відзначають — Кадирова з Делімхановим так просто не зупинити. Тому, очевидно, перестрілка в Москві була геть не останньою. Водночас на самому Північному Кавказі зріє чергова гаряча війна за території — між Інгушетією та Чечнею.

Фото: radiosvoboda.org Адам Делімханов (зліва) і Рамзан Кадиров

«Ресурс» Кадирова в самій Москві є таким, що напад у «Романовому дворі» розсмоктався, наче його зовсім не було. Владислав Бакальчук, співвласник Wildberries, в інтересах якого діяли нападники-чеченці, уже вдома. Заарештованим у справі про напад на «Романів двір» висунута ціла купа обвинувачень, і майже всі особливо тяжкі, усі в складі організованої злочинної групи.

Московські вбивці поїдуть на війну в Україну

Однак геть усі заарештовані у справі про напад уже попросилися на «СВО» в Україну! Згідно з новим законом РФ, на кожному етапі кримінальної справи слідчі зобов’язані запропонувати обвинуваченим і підозрюваним замість суду поїхати повоювати в Україну. Усі нападники сказали ні суду, натомість так війні.

Фото: EPA/UPG Wildberries Затриманий після стрілянини у

Рада Федерації напередодні схвалила закон про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених, справи яких уже потрапили до суду, якщо вони добровільно підпишуть контракт зі Збройними силами РФ і поїдуть на фронт в Україну.

Проміжні висновки з історії штурму Wildberries

Росія — фіктивна держава, в якій, попри всю потьомкінську бутафорію, геть немає справедливих судів і сучасного права загалом. Замість цього є давні традиції права сили й деспотичної опричнини. Згадаймо хоча б сумнозвісне охлобистінське «гойда!».

Бізнес-конфлікти в центрі Москви, за 100 метрів від Кремля, розв’язують за допомогою озброєних бойовиків і середньовічних вайнахських адатів, на сходках кримінальних авторитетів зі значками депутатів Державної думи Росії.

У начебто мирній Інгушетії не забули про національну ганьбу 2018 року, коли частину території передали до складу Чечні попри суспільний протест самих інгушів. Головна причина такої грабіжницької передачі — виключно персональна наближеність Рамзана Кадирова до очільника Кремля.



Місцеве населення, яке у 2018-му безрезультатно виборювало свої національні права законним шляхом, у результаті отримало «сталінські» тюремні терміни. Тепер, після московської перестрілки, інгуші готові взяти до рук зброю. Саме такі заклики лунали під час зустрічі тіл загиблих інгушів в аеропорту «Магас», а також під час поховання Адама Алмазова й Іслам-Бека Ельмурзієва, яке перетворилося в демонстрацію громадського протесту.

Фото: Скриншот з відео На похованні вбитих у Москві інгушів

Тим часом убивці, які, по суті, розстріляли двох інгуських охоронців, замість заслуженого покарання у в’язниці, згідно з новим законом РФ, поїдуть на війну в Україну вбивати мирних українських громадян. І така дикунська практика нині поширена по всій території РФ.

P.S.

За інформацією журналістів Російської служби британської інформаційної корпорації ВВС, загалом на війну в Україну вже вирушили від 140 000 до 180 000 російських зеків. Навесні 2024-го красноярський крайовий «омбудсман» Марк Денисов повідомив про закриття на території Красноярського краю двох виправних колоній. Причина — усі зеки підписали контракт зі Збройними силами РФ і поїхали на війну в Україну…