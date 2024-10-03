Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії

Інгуші зустріли тіла загиблих від куль чеченців у Москві вигуками «Аллах акбар!»
Справа про конфлікт співвласників корпорації Goldberries Владислава й Тетяни Бакальчуків може стати тригером для початку нової війни на Північному Кавказі. Двоє загиблих у результаті штурму, який здійснював бойовий загін Рамзана Кадирова, виявилися інгушами.
В аеропорту «Магас» в Інгушетії їхні тіла зустрічали десятки тисяч співвітчизників. Похорон Адама Алмазова й Іслам-Бека Ельмурзієва перетворився на масову демонстрацію, учасники якої кричали «Аллах акбар!» і вимагали помсти для вбивць. Після похорону двох по суті розстріляних у Москві інгушів на Північному Кавказі може по-новому запалати давній територіальний конфлікт між Інгушетією та Чечнею.
В Інгушетії не забули національної ганьби 2018 року й ролі в цьому Кадирова
Шість років тому глава Чечні Рамзан Кадиров (один з організаторів штурму бізнес-центру в «Романовому дворі» у вересні 2024-го), скориставшись особистою близькістю до Володимира Путіна, здійснив грабіжницький для Інгушетії обмін територіями з Чечнею.
Авторитет тодішнього президента Інгушетії Юнус-Бека Євкурова (з 2019 року заступник міністра оборони РФ) упав до нуля. З того часу багато хто в Інгушетії вважає його національним зрадником.
Навесні 2018-го республікою пронеслася хвиля протестів. Декілька інгуських громадських діячів отримали «сталінські» тюремні вироки за участь у мітингах. Нещодавня стрілянина в Москві й похорон загиблих в Інгушетії продемонстрували — ніхто не забутий і ніщо не забуте.
Незалежне видання «Фортанга» цитує анонімного експерта з Інгушетії: «Інгуші не пробачили Кадирову 2018 рік. І все пам’ятають. І пам’ятають, як потім переслідували тих, хто боровся за свою землю».
Убивства — злочин окупаційного злочинного режиму
Заступник голови Комітету народів Північного Кавказу Шаміль Албаков каже, що зараз мова вже не про втрату територій. Зараз убили співвітчизників. Яких інгуші добре знали й поважали — Адама Алмазова й Іслам-Бека Ельмурзієва.
З одного боку (ті, хто «захищав» бізнес-центр) були охоронці приватної структури. З іншого — озброєні представники держави. Шаміль Албаков має на увазі кадировський загін, який здійснював збройний напад на «Романів двір». Багато нападників формально є представниками Росгвардії, кадировського «Ахмату».
«Це, звичайно, дуже несправедливо. Для нас це черговий злочин окупаційного режиму Чеченської Республіки Ічкерія. Це черговий злочин російського режиму», — заявив Шаміль Албаков на російському опозиційному телеканалі.
Загиблих у Москві добре знали й любили в Інгушетії
Згідно з громадською думкою в Інгушетії, співвітчизників просто ні за що розстріляли в бізнес-центрі в самому центрі Москви. А, наприклад, Іслам-Бека Ельмурзієва добре знали в республіці. Знали, любили й поважали.
«Іслам-Бек Ельмурзієв був достатньо відомим в Інгушетії. На його інстаграм була підписана величезна кількість людей. Після його загибелі в соціальних мережах почали поширювати багато пов’язаних з ним фактів, які його дуже позитивно характеризують. Те, що він урятував людину, яка тонула. Те, що він давав гроші як благодійник на те, щоб люди вивчали релігію», — пояснює ситуацію журналістка Фаріза Дударова.
Про вайнахські адати та кровників у центрі Москви
Існують і суто політичні наслідки стрілянини в центрі Москви. 23 вересня 2024-го депутат Державної думи Адам Делімханов (саме він нібито стояв за організацією нападу на бізнес-центр) зустрівся з делегацією інгушів. На зустрічі, за інформацією російських ЗМІ, були також мільярдер, ексвласник нафтової компанії «Русснефть», етнічний інгуш Михайло Гуцерієв, голова Національної ради Інгушетії Муса Албогачієв, муфтій Чечні Салах Межиєв, екскандидат у президенти Інгушетії Аліхан Амірханов, сенатори та депутати. Зустріч відбулася в Москві, в готелі «Аврора», який належить Гуцерієву. Відео зустрічі потрапило в YouTube.
Як відзначив Муса Албогачієв, кровні претензії в сучасній Росії слід вирішувати відповідно до традицій. «Ми не можемо прощати кров. У цього є свої хазяї — кровники», — сказав Албогачієв. Коментуючи перестрілку чеченців з інгушами в «Романовому дворі», а також бізнес-конфлікт у Wildberries, Муса Албогачієв згадав вайнахські адати, за якими винна сторона повинна визнати свою провину.
«Ми говорили про те, що якщо один вайнах прийшов на місце, де вже є інший, тоді той, хто прийшов останнім, має зупинитися», — озвучив вайнахський адат авторитетний інгуш.
Однак у самій Інгушетії московська зустріч з чеченцями обурила. На думку більшості мешканців республіки, цим людям, що представляли Інгушетію в готелі «Аврора», насправді мандат на перемовини ніхто не давав.
«Братський мир» між чеченцями й інгушами не стався
А що ж сторона Рамзана Кадирова, люди якого й убили двох інгуських охоронців? Депутат Державної думи від Чечні Адам Делімханов звинуватив інгушів у тому, що саме вони вистрілили першими. Заочно він звернувся до депутата Державної думи від Інгушетії Бекхана Барахоєва. Начебто Делімханов пропонував Барахоєву «братський мир» напередодні нападу. Утім авторитетний інгуш відмовився.
Бекхан Барахоєв — партнер по бізнесу братів Мірзоянів, менеджерів Wildberries, які через інгуську охоронну фірму організовували захист «Романового двору». Уся відповідальність за смерті й поранення (сім людей під час штурму дістали поранення) лежить на Барахоєві, заявив Делімханов.
«Я сказав: Бекхане, давай ти не будеш брати участь у розбірках, і ми з тобою збережемо братський мир. Адже з «тими» (стороною, яка захищає офіс фірми) ми однаково будемо конфліктувати. Бекхан відповів мені: "Ні, вони мої брати"», — розповів на зустрічі з інгушами депутат Державної думи від Чечні.
Звернімо увагу на ці слова. «Адже з «тими» ми однаково будемо конфліктувати». Тобто на думку Адама Делімханова та, відповідно, Рамзана Кадирова, конфлікт не вичерпано. Конфлікт не закінчився.
Кадирова з Делімхановим не зупинити?
Різні джерела в РФ відзначають — Кадирова з Делімхановим так просто не зупинити. Тому, очевидно, перестрілка в Москві була геть не останньою. Водночас на самому Північному Кавказі зріє чергова гаряча війна за території — між Інгушетією та Чечнею.
«Ресурс» Кадирова в самій Москві є таким, що напад у «Романовому дворі» розсмоктався, наче його зовсім не було. Владислав Бакальчук, співвласник Wildberries, в інтересах якого діяли нападники-чеченці, уже вдома. Заарештованим у справі про напад на «Романів двір» висунута ціла купа обвинувачень, і майже всі особливо тяжкі, усі в складі організованої злочинної групи.
Московські вбивці поїдуть на війну в Україну
Однак геть усі заарештовані у справі про напад уже попросилися на «СВО» в Україну! Згідно з новим законом РФ, на кожному етапі кримінальної справи слідчі зобов’язані запропонувати обвинуваченим і підозрюваним замість суду поїхати повоювати в Україну. Усі нападники сказали ні суду, натомість так війні.
Рада Федерації напередодні схвалила закон про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених, справи яких уже потрапили до суду, якщо вони добровільно підпишуть контракт зі Збройними силами РФ і поїдуть на фронт в Україну.
Проміжні висновки з історії штурму Wildberries
Росія — фіктивна держава, в якій, попри всю потьомкінську бутафорію, геть немає справедливих судів і сучасного права загалом. Замість цього є давні традиції права сили й деспотичної опричнини. Згадаймо хоча б сумнозвісне охлобистінське «гойда!».
Бізнес-конфлікти в центрі Москви, за 100 метрів від Кремля, розв’язують за допомогою озброєних бойовиків і середньовічних вайнахських адатів, на сходках кримінальних авторитетів зі значками депутатів Державної думи Росії.
У начебто мирній Інгушетії не забули про національну ганьбу 2018 року, коли частину території передали до складу Чечні попри суспільний протест самих інгушів. Головна причина такої грабіжницької передачі — виключно персональна наближеність Рамзана Кадирова до очільника Кремля.
Місцеве населення, яке у 2018-му безрезультатно виборювало свої національні права законним шляхом, у результаті отримало «сталінські» тюремні терміни. Тепер, після московської перестрілки, інгуші готові взяти до рук зброю. Саме такі заклики лунали під час зустрічі тіл загиблих інгушів в аеропорту «Магас», а також під час поховання Адама Алмазова й Іслам-Бека Ельмурзієва, яке перетворилося в демонстрацію громадського протесту.
Тим часом убивці, які, по суті, розстріляли двох інгуських охоронців, замість заслуженого покарання у в’язниці, згідно з новим законом РФ, поїдуть на війну в Україну вбивати мирних українських громадян. І така дикунська практика нині поширена по всій території РФ.
P.S.
За інформацією журналістів Російської служби британської інформаційної корпорації ВВС, загалом на війну в Україну вже вирушили від 140 000 до 180 000 російських зеків. Навесні 2024-го красноярський крайовий «омбудсман» Марк Денисов повідомив про закриття на території Красноярського краю двох виправних колоній. Причина — усі зеки підписали контракт зі Збройними силами РФ і поїхали на війну в Україну…